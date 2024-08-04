ABD Başkanı Joe Biden'a İran sorusu! Ser verip sır vermek istemedi
İran ve İsrail arasındaki gerilim Hamas lideri İsmail Haniye suikastıyla zirveye çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, gerilimi azaltmak için devreye girdi fakat basının İran sorusuna kaçamak bir cevap verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinde marketten çıkarken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin "İran geri adım atacak mı?" sorusu üzerine Biden, "Umarım. Bilmiyorum." cevabını verdi.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.
İRAN'DA HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE SUİKASTI
Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.