Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD Başkanı Trump İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırlıyor: "Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur"

Trump, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla’yı Beyaz Saray’da üst düzey törenle ağırlayarak iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı. “Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur” diyen Trump, ilişkilerin gücüne dikkat çekti. Ziyaret kapsamında Kral Charles’ın ABD Kongresi’nde ortak oturuma hitap etmesi bekleniyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 20:04

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile eşi Kraliçe Camilla'yı 'ın bahçesinde en üst düzey protokolün uygulandığı geniş katılımlı bir törenle karşıladı.
ABD ile İngiltere arasında başta İran olmak üzere bazı siyasi konulardaki anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemde gerçekleşen ziyarette Trump ile , tören alanındaki askeri birlikleri selamladıktan sonra iki ülkenin ulusal marşlarına eşlik etti.

"AMERİKALILARIN İNGİLİZLERDEN DAHA YAKIN DOSTU YOKTUR"

Daha sonra kürsüye gelen Trump, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara ve köklü ilişkilere vurgu yaparak, "Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur." dedi.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünün bu yıl kutlanacağına işaret eden Trump, bunun biraz "ironik" gözükebileceğini, ancak Amerikalıların İngiliz kökenlerine halen güçlü bir övünç duyduğunu dile getirdi.
"Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu yoktur." ifadesini kullanan Trump, iki ülke arasındaki bağların çok güçlü bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

KRAL ABD KONGRESİNDE KONUŞACAK


Törenin ardından askeri birlikleri selamlayan Trump ile Kral Charles'ın Beyaz Saray'daki programlarına basına kapalı şekilde devam etmesi bekleniyor.
Kral Charles, bugün ABD Kongresinde gerçekleştirilecek ortak oturuma da hitap edecek. Bu konuşma, bir İngiliz hükümdarının 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongre'ye ikinci hitabı olacak.
Söz konusu ziyaret, Kral Charles'ın ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi, resmi akşam yemeğine katılması ve ABD Kongresinin ortak oturumunda konuşma yapmasını kapsıyor.

