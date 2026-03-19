ABD Başkanı Trump son durumu değerlendirdi: İran dünya için büyük bir tehdit

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarında İran'a yönelik operasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran’daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirten Trump, "O artık bunu yapmayacak" dedi. Trump ayrıca "Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim" dedi.

"İRAN'DA TAKVİMİN İLERİSİNDEYİZ"

Açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-İran'da takvimin ilerisindeyiz. Boru hatları hariç her şeyi yok ettik. İran dünya için büyük bir tehdit. İran'daki ateşi ben söndürmek istedim.

-İran'a savaş cesaretini ben gösterdim. Ben ilk dönemimde orduyu inşa etmiştim Biden aptalca bir şekilde imha etti. Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz.

-Hark Adası'nı istediğimizde yok ederiz. Adayı istediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona orada duran küçük ada diyorum. Tamamen korumasız.