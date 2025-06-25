ABD Başkanı Trump'ı çileden çıkaracak anket: İran'a saldırı halkı memnun etmedi

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi ele alış biçimi ve İran'a olan tutumuna ilişkin 1590 ABD vatandaşı ile anket yaptı. Ankette, ABD vatandaşlarının yüzde 54'ü Trump'ın göreve geldikten sonra performansından memnun değilken bu oranın, ABD Başkanının göreve başladıktan sonraki en yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

İRAN'A SALDIRI MEMNUN ETMEDİ

Öte yandan Trump'ın, ABD'nin İran'a saldırdığı yönündeki açıklamasından önce Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 57'si, Washington yönetiminin İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan gerilimi iyi yönettiğini düşünüyordu.

Bu oranın, Trump'ın İran'a saldırıyı açıklamasının ardından yüzde 82'ye yükseldiği kaydedildi.