ABD Başkanı Trump'tan uyarı: Tahran'ı derhal terk edin

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasının beşinci gününde dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İran'ın nükleer müzakerelerle ilgili anlaşmayı imzalamamasının insanlık için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Trump, "Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli" çağrısında bulundu. Beyaz Saray, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Trump'ın G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurdu. Zirveden ayrılan Trump'ın kabinesi acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"TAHRANDAKİ HERKES TAHLİYE EDİLMELİ"

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimine ilişkin "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesine ilişkin açıklama yaptı. CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın bu ifadesinin, İsrail-İran geriliminin yükseldiği bir dönemde İran'ın "masaya oturması ihtiyacının aciliyetini" yansıttığını savundu.

Trump'ın, Kanada'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesinde bulunduğunu hatırlatan yetkili, Trump'ın, gündeme dair ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerden düzenli güncellemeler aldığını da sözlerine ekledi.

TRUMP G7 ZİRVESİNDEN ERKEN AYRILIYOR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden bu akşam ayrılacağını açıkladı. Trump zirvenin son gününde yer almayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın zirveden erken ayrılarak yerel saatle bu gece Washington'a döneceğini duyurdu.

Leavitt, açıklamasında, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle Başkan Trump, devlet başkanlarıyla bu akşam düzenlenecek yemeğin ardından bu gece ayrılacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ACİL TOPLANTI KARARI

ABD Başkanı Trump'ın G7 Zirvesi'nden erken ayrılması kararının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplayacağı belirtildi. Trump'ın kabinesine 'durum odasında hazır bulunun' emri verdiği ifade edildi.

SAVAŞA KATILACAK İDDİASI

İsrail merkezli Kanal 14'te yer alan habere göre Trump'ın İsrail-İran savaşına katılmak için başkanlık kararı imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

G7 Liderler Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.

PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan Trump'ın bu açıklamasından kısa süre sonra Tahran'da patlamalar meydana geldi. İran medyası, başkent Tahran’da bir dizi patlama sesleri duyulduğunu aktardı.