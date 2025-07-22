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 | Berrak Arıcan

ABD bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor, tarih belli

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO'dan) çekilme kararı aldı. Karar 31 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.

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ABD bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor, tarih belli
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:17

ABD, bir kez daha 'dan çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetimin bugün UNESCO'dan çekilme kararını UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a bildirdiği ifade edildi. Çekilme kararının 31 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Açıklamada, "UNESCO'ya katılımın devam etmesi, 'nin ulusal çıkarlarına uygun değildir. UNESCO, bölücü sosyal ve kültürel sorunları ilerletmek için çalışıyor ve 'Önce Amerika' dış politikamızla çelişen küreselci, ideolojik bir uluslararası kalkınma gündemi olan BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine aşırı odaklanmayı sürdürüyor. UNESCO'nun 'Filistin devletini' Üye Devlet olarak kabul etme kararı son derece sorunludur, ABD politikasına aykırıdır ve örgüt içinde İsrail aleyhindeki söylemlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

ABD bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor, tarih belli

''ABD'DEKİ ÇOK SAYIDA ORTAĞIMIZI ETKİLEYEBİLİR''

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise yaptığı açıklamada, 'ın ABD'yi örgütten bir kez daha çekme kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Azoulay, "Bu karar çok taraflılığın temel ilkelerine aykırıdır ve her şeyden önce ABD'deki çok sayıda ortağımızı etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

ABD bir kez daha UNESCO'dan ayrılıyor, tarih belli

2017 YILINDA DA AYNI KARAR ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'deki ilk döneminde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluştan ve iklim değişikliği, İran'ın nükleer silah edinme çabalarını durdurmayı amaçlayan uluslararası anlaşmalardan çekilmişti. Ancak 2021'de koltuğu devralan eski Başkan , bu kararları geri alarak ABD'yi UNESCO, DSÖ ve iklim anlaşmasına geri döndürmüştü.
ABD, merkezi Paris'te bulunan 194 üyeli UNESCO'nun toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Bu oran, Trump'ın ABD'yi kurumdan ilk çektiği dönemde yaklaşık yüzde 20'ydi.

Öte yandan İsrail ise 2011 yılında UNESCO'ya fonu sonlandırmış, 2019 yılında örgütten ayrılmıştı.

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ETİKETLER
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#Çekilme Anlaşması
#İnsan Hakları
#Dünya
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