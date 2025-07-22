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 | Berrak Arıcan

Trump, ABD vize ücretine ek 'ayakbastı' parası alacak! Ülkeye giriş ödemesi

ABD, uluslararası ziyaretçilerden vize başvuru ücretine ek ülkeye giriş parası alacak. 'Vize bütünlük ücreti' olarak adlandırılan ödemenin 250 dolar yani yaklaşık 10 bin 100 TL olması bekleniyor.

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Trump, ABD vize ücretine ek 'ayakbastı' parası alacak! Ülkeye giriş ödemesi
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:55

ABD Başkanı , ülkeye vizeyle giriş yapmak isteyen yabancılardan masraflara ek 250 dolar yani 10 bin 100 TL ödeme yapmalarını isteyecek. İç politika tasarısı kapsamında 'vize bütünlük ücreti'ni ödemek zorunlu olacak. Göçmen olmayan tüm vize sahipleri (turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlar) ABD'ye girişte 250 dolar verecek.

Trump, ABD vize ücretine ek 'ayakbastı' parası alacak! Ülkeye giriş ödemesi

MUAF ÜLKELER PARA VERMEYECEK

Vize Muafiyet Programı kapsamında olan ülkelerden (örneğin Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi) gelen ve 90 günden kısa süreyle kalan ziyaretçiler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.

250 DOLAR GERİ ALINABİLİR

Vize onayında bu para alınacak, şartlara uygun seyahatini tamamlayanlara ise geri ödenecek. Fakat henüz geri ödeme sürecine dair detaylar paylaşılmadı. CNN International'ın haberine göre, hukuku uzmanı Steven A. Brown, yeni uygulamayı “iade edilebilir bir teminat” olarak nitelendirerek, “Geri ödeme mekanizması hala belirsiz” değerlendirmesinde bulundu. Brown, teknik olarak iade edilebilir olsa da sürecin karmaşıklığının caydırıcı olabileceğini belirtti.

Trump, ABD vize ücretine ek 'ayakbastı' parası alacak! Ülkeye giriş ödemesi

AMAÇ FİNANS VE VİZE İHLALLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konu üzerine yaptığı açıklamada ülkeye girişte para alınmasının vize ihlallerini engellemek ve sınır güvenliğini finanse etmek amacıyla olduğunu bildirdi.

İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini belirtti.

Öte yandan tasarıya göre, vize koşullarına uymayanların geri alamadığı ücretler ABD Hazine’sinin genel fonuna aktarılacak. Ücret, her yıl enflasyona göre güncellenecek.

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ETİKETLER
#sınır güvenliği
#Donald Trump
#Göçmenlik
#Abd Vizesi
#Vize Ücreti
#İç Güvenlik
#Dünya
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