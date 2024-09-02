ABD diken üstünde! F-22 ve F-35 savaş uçağı bilgileri 3 ülkeye sızdırıldı

02 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:24

Dünyada gizlilik özelliğiyle bilinen 5. nesil savaş uçakları F-22, F-35 ile B-2 Spirit bombardıman uçaklarına ilişkin ABD’de endişeye yol açan bir olay gündeme geldi. Savunma sanayi şirketi RTX’in bazı çalışanlarının Çin, Rusya ve İran gibi ülkelere seyahati savaş uçaklarındaki gizli bilgileri koruyamama ihtimali günlerce tartışıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarına ilişkin hassas veriler de dahil olmak üzere askeri sırların kötüye kullanılması cezası veya suçlamalarla ilgili RTX ile 200 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre anlaşma uygunsuz yargı yetkisi ve sınıflandırma nedeniyle savunma malzemelerinin izinsiz ihracatını, çalışanlar tarafından savunma malzemelerinin izinsiz olarak yasaklanmış yerlere taşınmasını kapsıyor.

30 Ağustos’ta açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, çalışanların gizli bilgileri laptopunda taşıması konusunda ''RTX Bakanlığın bu konudaki incelemesine de işbirliği yaptı. Anlaşmada iyileştirmeler yapıldı'' dedi.

Anlaşmanın bir parçası olarak Dışişleri Bakanlığı, RTX'in bu fonları Rıza Anlaşması kapsamında onaylanan telafi edici uyumluluk önlemleri için kullanması koşuluyla 200 milyon dolarlık para cezasının 100 milyon dolarını askıya almayı kabul etti. Bu önlemler, RTX'in uyumluluk programını güçlendirmeyi, ihracat düzenlemelerine daha sıkı uyulmasını sağlamayı ve askeri sırları korumayı amaçlıyor.

İHLALLERİN AYRINTILARI

Rusya odaklı medya kuruluşu Insider'ın İngilizce versiyonunda çalışan gazeteci Colby Badhwar, çoğu ihlalin şu anda RTX'in bir parçası olan Raytheon tarafından 2018'de satın alınmadan önce Rockwell Collins tarafından işlendiğini bildirdi.

İRAN, RUSYA RİSKLİ ÜLKELER

Ancak ihlaller, şirket genelinde sistemsel uyumluluk sorunlarını vurgulayarak birden fazla RTX bölümünü kapsıyordu. Bu ihlallere karışan yasaklı hedefler arasında İran, Lübnan, Rusya ve Çin yer alıyordu ve ihlallerin ciddiyetini vurguluyordu. İhlallerin birçoğunun, RTX çalışanlarının iş dizüstü bilgisayarlarını yanlarında taşıyarak uluslararası seyahat etmelerinden kaynaklandığı görülüyor.

BİLGİSAYARLARA ERİŞMEYE ÇALIŞTILAR

Bu çalışanların, hassas bilgilerin ifşa edilebileceğinin farkında olmadan geziler sırasında dizüstü bilgisayarlarına erişilmeye çalışıldı.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, bu dizüstü bilgisayarlarda Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi, B-2 Spirit bombardıman uçağı, F/A-18 E/F Super Hornet, F-35 Lightning II ve Boeing E-3 AWACS gibi kritik ABD askeri programlarıyla bağlantılı bir dizi "savunma malzemesi" bulunuyordu.

Önemli olaylardan biri, Mayıs ve Haziran 2021'de, bir RTX çalışanının en az beş askeri uçağa ilişkin ITAR kontrollü teknik verilerle yüklü, RTX tarafından verilmiş bir dizüstü bilgisayarla Rusya'nın St. Petersburg kentine seyahat etmesiyle yaşandı.

Gezi sırasında çalışan birkaç siber güvenlik uyarısı fark etti ve bunları siber güvenlik ekibine bildirdi. Ancak bu uyarılar, muhtemelen ekibin yeni bir siber güvenlik aracına geçiş yapması nedeniyle yanlış pozitifler olarak reddedildi.

Güvenlik protokollerindeki bu eksiklik, özellikle gözetimin yoğun olduğu bölgelerde yetersiz siber güvenlik önlemlerinin beraberinde getirdiği riskleri gözler önüne seriyor.

İRAN'DAKİ OLAY

Başka bir olayda ise bir RTX çalışanı İran'a seyahat etti ve ülkedeyken bilgisayarına giriş yapmaya çalıştı. RTX'in güvenlik ekibi dizüstü bilgisayarı hızla tespit etti ve dondurdu ancak daha detaylı inceleme, sabit disk sürücüsünün B-2 Spirit bombardıman uçağı ve F-22 Raptor savaş uçağı hakkında son derece hassas teknik veriler içerdiğini ortaya çıkardı.

İran gibi yaptırım uygulanan bir ülkede bu kadar kritik bilgilerin bulunması, ABD güvenlik protokollerinin ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor; çünkü bu tür veriler, potansiyel düşmanların eline geçmesini önlemek için genellikle sıkı bir şekilde kısıtlanıyor.

Bir diğer rahatsız edici olay, Lübnan'a birden fazla seyahat gerçekleştiren bir çalışanı içeriyordu. Daha sonra yapılan bir RTX iç soruşturması bu çalışanın dizüstü bilgisayarının Standard Missile-3, Standard Missile-6 ve ESSM füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş füze sistemlerine ilişkin teknik veriler içerdiğini buldu.

F-22 TEKNİK BİLGİLERİ SIZDIRILDI

2023'teki bir ifşada RTX, Ocak 2023'te bir F-22 Raptor bileşeniyle ilgili teknik verileri yetkisiz bir şekilde ihraç ettiğini açıkladı. Mart 2018'de yanlış sınıflandırılan bu veriler, Collins'in Şanghay tesisindeki iki Çinli çalışana gönderildi.

ABD hükümeti, söz konusu dosyaları inceledi ve teknik verilerin yetkisiz bir şekilde ihraç edilmesinin ulusal güvenliği tehlikeye attığı ve kayıtlı bir Savunma Bakanlığı programını olumsuz etkilediği sonucuna vardı.