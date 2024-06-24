F-22'den daha gizli ve 'nükleer' güce sahip: ABD'nin hayaleti Çin yakınlarında

24 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:16

ABD Hava Kuvvetleri, Hint-Pasifik'te yine Çin ile tansiyonu artıracak bir hamle yaptı. Gizlilik özelliği ön planda olan F-22 savaş uçaklarından daha değerli olduğu belirtilen nükleer yetenekli B-2 Spirit gizli bombardıman uçakları 2019'dan bu yana ilk kez Guam adasına indi.

B-2'LER ÇİN YAKININA KONUŞLANDI

Çok sayıda B-2 hayalet savaş uçağı, Guam, Palau ve Kuzey Mariana Adaları çevresinde ortak bir tatbikat için Pasifik'e uçtu.

Yayınlanan görüntülerde B-2'lerin Deniz Piyadeleri'ne ait F-35B'lerle uçtuğu ve 13 Haziran'da Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'ne indiği görüldü. Tatbikat 18 Haziran'da sona erdi. Daha önce B-2'ler bombardıman görevi için 2023'te Avrupa'da ve 2022'de Avustralya'da görülmüştü.

ABD askeri açıklamasında tatbikatta B-2’nin konuşlandırılmasının önemi vurgulandı:

"Stratejik bombardıman uçaklarımızın hızı, esnekliği ve hazırlığı, potansiyel tehditleri caydırmak ve müttefiklerimize sarsılmaz destek göstermek açısından çok önemlidir."

NÜKLEER YETENEK

Northrop Grumman tarafından inşa edilen B-2 Spirit, otuz yıldır ABD Hava Kuvvetleri için gizlilik teknolojisinin temel taşı olmuştur.

Nükleer ve konvansiyonel yetenekleri gizlilik, uzun menzilli saldırı, ağır yük ve hassas silahlarla birleştirerek ABD cephaneliğindeki tek uzun menzilli bombardıman uçağı olmayı sürdürüyor.

B-2, her biri 17.300 lbs itme kuvveti sağlayan dört adet General Electric F118-GE-100 turbofan tarafından çalıştırılmaktadır. Bu turbofanlar, yakıt ikmali yapmadan Mach 0,95 hıza ve 6.000 deniz milinin üzerinde menzile olanak sağlıyor. İki kişilik bir mürettebat (bir pilot ve bir görev komutanı) tarafından işletilen uçağın kanat açıklığı 172 feet, uzunluğu 69 feet ve yüksekliği 17 feet'tir. Yüksek ses altı hızlara ulaşabilir ve 50.000 feet'lik bir savaş tavanına sahiptir. Yakıt ikmali ile menzili 10.000 deniz miline kadar çıkıyor.

B-2, 40.000 lbs'yi aşan bir yük taşıyabilir ve 336.500 lbs'lik maksimum brüt kalkış ağırlığına sahiptir, bu da onun sertleştirilmiş sığınaklardan hareketli düşman birimlerine kadar çok çeşitli hedeflere saldırmasına olanak tanır.

Gelişmiş aviyonik ve ekipmanlarla donatılan B-2, uçağı otomatik olarak dengeleyen dijital elektronik uçuş kontrol sistemine ve mühimmatları hedeflerine yönlendirmek için GPS kullanan GPS Destekli Hedefleme Sistemine (GATS) sahiptir. Bir radar uyarı alıcısı, bir savunma yardım sistemi ve ileriye dönük bir kızılötesi sensör de dahil olmak üzere kapsamlı sensör dizisi, gelişmiş durumsal farkındalık ve hayatta kalma olanağı sağlar.