ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Safadi ile görüştü: Gazze’de gerilim yatışsın!

10 Ağustos 2024 00:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 00:07

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu’daki gerilimi yatıştırma ve çatışmanın daha da tırmanmasını önleme çabaları ele alındı.

"ATEŞKES SAĞLANSIN"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki gerilimi yatıştırma ve çatışmanın daha da tırmanmasını önleme çabalarının ele alındığı aktarıldı. Açıklamaya göre Blinken ile Safadi, ABD, Mısır ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamayı masaya yatırdı. Bakan Blinken, ateşkes anlaşmasının bir an önce tamamlanması gereğini vurgulayarak, bölgedeki hiçbir tarafın ateşkesi tehlikeye atacak eylemlerde bulunmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Blinken’ın Safadi’ye Ürdün’ün Filistinli sivillere hayat kurtarıcı insani yardım sağlama, bölgesel barış ve güvenliği teşvik etme konusundaki liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.