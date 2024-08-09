Türk STK'lar Gazze'ye ambulans ulaştırdı

09 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:27

Dernek olayların başladığı günden itibaren 4 farklı bölgede düzenli olarak sıcak yemek, kumanya, sebze, su, un, ilaç ve yakıt dağıtımı gerçekleştiriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık sistemi tamamıyla çökmüş durumda. İsrail bölgedeki sağlık merkezlerini ve hastaneleri yıktı. Bölgede yaşanan savaş ve ambargo nedeniyle Gazze halkı ilaç bulmakta zorlanıyor.

Zor durumda olan Gazze halkına Sadakataşı Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği'nin destekleriyle Ambulans ulaştırıldı. Hasta nakli ve tedavi için kullanılan ambulanslar Gazze halkına hayati derecede katkı sağlıyor.

Sadakataşı Derneği'nin bölgede bulunan gönüllü ekipleri ambulansı Kuzey Gazze'nin Cebalye kentinde bulunan Kemal Advun Hastanesine teslim etti.