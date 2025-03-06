ABD Dışişleri Bakanı Rubio canlı yayına alnında haçla çıktı! Sebebi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News canlı yayınına verdiği röportaja alnında haç işaretk ile çıktı. Rubio'nun bu görüntüsünün arkasında eski bir Hristiyan geleneği olduğu anlaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna, Orta Doğu krizi ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki sözleri hakkında konuşmak üzere Fox News canyı yayınına bağlandı. Ancak ekrana alnında bir haç işareti ile çıkan Rubio'nun görüntüsü şaşkınlığa neden oldu. Özellikle sosyal medyada Rubio'nun bu görüntüsü yüzbinlerce paylaşıma konu olurken, işaretin ardında uluslararası topluma verilmiş bir mesaj arandı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

"KÜL ÇARŞAMBASI" GELENEĞİ

Rubio'nun birçok Hristiyan mezhebine göre kutsal kabul edilen Kül Çarşambası günü nedeniyle alnına haç işareti çizdiği belirtildi. Söz konusu günde birçok ülkede inananlar, bir önceki yılın Palmiye Pazarı'ndan kalan ve dualarla kutsanmış külleri alınlarına koyarak bir haç çizerler. Bu, inananların et yemekten uzak durmaya başladığı Katolik Hristiyan Oruç Dönemi'nin başlangıç günü olarak kabul ediliyor.



Kül Çarşambası günü Katolikler, Lutherciler, Moravyalılar, Anglikanlar (Episkopalyenler) ve Birleşik Protestanlar ile bazı Kalvinist kiliseleri tarafından kutlanıyor.