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 | Suat Vilgen

ABD Dışişleri Bakanı Rubio canlı yayına alnında haçla çıktı! Sebebi belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News canlı yayınına verdiği röportaja alnında haç işaretk ile çıktı. Rubio'nun bu görüntüsünün arkasında eski bir Hristiyan geleneği olduğu anlaşıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio canlı yayına alnında haçla çıktı! Sebebi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 14:18

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna, Orta Doğu krizi ve Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki sözleri hakkında konuşmak üzere Fox News canyı yayınına bağlandı. Ancak ekrana alnında bir haç işareti ile çıkan Rubio'nun görüntüsü şaşkınlığa neden oldu. Özellikle sosyal medyada Rubio'nun bu görüntüsü yüzbinlerce paylaşıma konu olurken, işaretin ardında uluslararası topluma verilmiş bir mesaj arandı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

"KÜL ÇARŞAMBASI" GELENEĞİ

Rubio'nun birçok Hristiyan mezhebine göre kutsal kabul edilen Kül Çarşambası günü nedeniyle alnına haç işareti çizdiği belirtildi. Söz konusu günde birçok ülkede inananlar, bir önceki yılın Palmiye Pazarı'ndan kalan ve dualarla kutsanmış külleri alınlarına koyarak bir haç çizerler. Bu, inananların et yemekten uzak durmaya başladığı Katolik Hristiyan Oruç Dönemi'nin başlangıç günü olarak kabul ediliyor.


Kül Çarşambası günü Katolikler, Lutherciler, Moravyalılar, Anglikanlar (Episkopalyenler) ve Birleşik Protestanlar ile bazı Kalvinist kiliseleri tarafından kutlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

HRİSTİYANLAR ORUÇ TUTAR MI?
Hristiyanlıkta birbirinden farklı oruç tutma geleneği vardır. Batı kiliselerinde (Katolik, Anglikan, Lutheryan ve bazı Protestan kiliselerinde) Hristiyanlar İsa'nın 40 gün çölde oruç tutmasına karşılık gelen 40 gün oruç tutmaya davet edilirler. Kül Çarşambası Ayni ile başlar, Büyük Perhiz Paskalya günü ile son bulur. Doğu Kiliselerinde (Rum Ortodoks, Ermeni, Süryani Kiliselerinde) ise Paskalya'dan önceki 4 haftaya ek olarak, oruç diğer 3 dönemi vardır: Kutsal Havariler orucu (16 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar), Bakire Meryem'in orucu (1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar) ve Noel öncesi orucu (15 Kasım'dan 24 Aralık'a kadar).
ETİKETLER
#gelenek
#abd dışişleri bakanı
#Marco Rubio
#Hristiyan
#Dünya
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