Trump, Zelenskiy'den hıncını alamadı istihbaratı da kesti! Ukrayna'ya ABD'den bir darbe daha

Beyaz Saray'da kameralar önündeki Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy kavgasının yankıları sürüyor. ABD Başkanı, Kongre konuşmasında Zelenskiy'nin barışa hazır olduğunu söylediğini aktardı fakat İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi kavganın yankılarının sürdüğünü iddia etti.

ABD İSTİHBARAT VERMEYİ KESTİ

FT'nin haberine göre Trump, Ukrayna'ya askeri yardımı kesmesinin ardından istihbarat hamlesini de yaptı. Haberde konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre; ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kestiği belirtildi.

FT'ye konuşan iki yetkili, Washington'ın Kiev ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı. Ancak yetkililerden biri ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili istihbaratı İngiltere de dahil olmak üzere müttefiklerle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

ASKERİ YARDIMI ASKIYA ALDI

Donald Trump yönetimi, pazartesi günü Ukrayna'ya askerî yardım sevkiyatını askıya alma kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçen cuma günü Beyaz Saray'a yaptığı ziyaret esnasında, Kiev ve Washington liderleri Oval Ofis'te kameralar önünde tartışmıştı.