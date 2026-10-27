ABD Federal Seçim Kurulu, siber saldırıların hedefi oldu

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İstanbul
ABD’de Federal Seçim Kurulu (FEC) siber saldırının hedefi oldu. Bir bilgisayar korsanı, FEC’in sistemlerine sızmaya çalıştı. Siber saldırı girişiminin fark edilmesi üzerine FEC, çevrimiçi hizmetlerini tedbir amacıyla "geçici olarak kapatmak" zorunda kaldı.
FEC tarafından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla FEC'in elektronik dosyalama sistemi çevrim dışıdır ve bilgi teknolojileri personelimiz hizmeti yeniden sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır" dedi.
FEC’in dosyalama sisteminin TSİ 05.00’dan bu yana hizmet dışı olduğu bildirildi.