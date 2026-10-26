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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:03

ABD gizemli silahı göçmenler üzerinde deneyecek

ABD, insanlarda 15 dakikaya kadar yanma hissi oluşturabilen ve "ısı ışını" olarak bilinen enerji silahını Meksika sınırında kullanmaya hazırlanıyor. Pentagon, daha önce aktif operasyonlarda kullanılmayan sistemin test edilmesi ve sınır güvenliğine yönelik hazırlıklar için yedi aylık izin verdi. Silahın insan sağlığına etkileri ve olası kullanım alanları ise tartışma oluşturdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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ABD gizemli silahı göçmenler üzerinde deneyecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:03

ABD yönetimi, Meksika sınırında düzensiz göçle mücadelede tartışmalı bir askeri teknolojiyi devreye sokmaya hazırlanıyor. , insan derisinde yoğun yanma hissi oluşturan ve görünmez elektromanyetik dalgalarla çalışan enerji silahının test edilmesi için ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) izin verdi.

Aktif Engelleme Sistemi (Active Denial System – ADS) adı verilen silahın, sınır operasyonlarında kullanılmasına yönelik taktiklerin geliştirilmesi de onaylandı. ABD ordusunun yaklaşık 20 yıl önce geliştirdiği ancak bugüne kadar aktif operasyonlarda kullanmadığı sistem, özellikle kalabalıkları dağıtmak amacıyla tasarlandı.

GÖRÜNMEZ IŞINLARLA 1000 METREDEN ETKİLİ OLUYOR

ADS'nin en dikkat çekici özelliği, hedef aldığı kişilere fiziksel temas olmadan yoğun bir yanma hissi yaşatması. ABD ordusunun verdiği bilgilere göre sistem, 95 GHz frekansında elektromanyetik dalgalar yayıyor. Yaklaşık 800-1000 metre mesafeye ulaşabilen bu dalgalar, insan derisine temas ettiğinde güçlü bir sıcaklık hissi oluşturuyor.

Pentagon yetkilileri, silahın etkisini çok sıcak bir fırının kapağı açıldığında yüze çarpan ısıya benzetiyor. Askeri yetkililerin aktardığına göre sistemin oluşturduğu karıncalanma ve yanma hissi 10 ila 15 dakika sürebiliyor.

Silahın temel amacı ise insanları kalıcı fiziksel hasara yol açmadan bulundukları yerden uzaklaştırmak. ABD ordusu, ortaya çıkan yoğun sıcaklık hissinin kişilerde içgüdüsel ve karşı konulması güç bir kaçma isteği oluşturduğunu belirtiyor.

ISI IŞINI SİLAHININ ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ

ADS, hibrit elektrikli güç ünitesiyle çalışan gelişmiş bir elektromanyetik sistemden oluşuyor. Sistemin kalbinde, milimetre dalgaları üreten ve gyrotron adı verilen bir cihaz bulunuyor. Burada üretilen dalgalar, özel düzenekler aracılığıyla odaklanarak ana antenin önündeki küçük bir yansıtıcı plakaya yönlendiriliyor.

Toplam 25 ayrı yansıtıcıdan oluşan ana anten sayesinde ışının çapı, etkili menzil boyunca büyük ölçüde sabit tutulabiliyor. Böylece enerji, uzaktaki hedeflere yönlendirilebiliyor.

PENTAGON'DAN YEDİ AYLIK KULLANIM İZNİ

CNN'in ulaştığı belgeye göre ABD Savunma Bakanı , geçen ay imzaladığı kararla bir ADS sisteminin yedi aylığına İç Güvenlik Bakanlığına tahsis edilmesine onay verdi. Eylül ayında başlayan geçici tahsis süresince sistemin sınır güvenliği operasyonlarında nasıl kullanılabileceğine ilişkin hazırlıklar yapılabilecek.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) de yeni teknolojileri sürekli değerlendirdiklerini açıkladı. Kurum, özellikle operasyonel verimliliği artıracak ve görev kabiliyetlerini güçlendirecek sistemlerle ilgilendiklerini bildirdi.

Ancak silahın nerede, ne zaman ve hangi koşullarda test edileceği henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan kurum içi değerlendirmelerde, ADS'nin ABD-Meksika sınırında düzensiz göçmen geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde kalabalıkları dağıtmak amacıyla kullanılması gündeme gelmişti.

AFGANİSTAN'DA KONUŞLANDIRILDI, ANCAK KULLANILMADI

ABD ordusunun bu silahı kullanma fikri yeni değil. ADS, yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'da kısa süreliğine konuşlandırıldı. Ancak sistemin aktif çatışma operasyonlarında kullanılmasından vazgeçildi. Aynı dönemde ABD'nin yurt dışındaki tesislerinde tutulan terör zanlılarına yönelik kalabalık kontrolünde kullanılması da değerlendirildi. Bu plan da hayata geçirilmedi.

Silah, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde de gündeme geldi. George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD genelinde kitlesel protestoların düzenlendiği dönemde, ADS'nin göstericilere karşı kullanılması tartışıldı. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi eski bir ABD yetkilisi, sistemin toplumsal olaylarda kalabalıkları dağıtmak amacıyla kullanılmasının değerlendirildiğini aktardı.

GÖÇMENLERE KARŞI KULLANILMASI YENİ TEHLİKELER DOĞURABİLİR

Isı ışını silahının Meksika sınırında kullanılma ihtimali, ciddi hukuki ve insani tartışmaları da beraberinde getiriyor. En önemli soru işaretlerinden biri, sistemin ABD topraklarına henüz girmemiş ve Meksika tarafında bulunan kişilere karşı kullanılıp kullanılmayacağı. Böyle bir durumun iki ülke arasındaki egemenlik hakları açısından sorun oluşturabileceği belirtiliyor.

Bir diğer endişe ise silahın doğrudan fiziksel hasar vermese bile insanların hayatını tehlikeye atabilecek sonuçlara yol açması. Özellikle sınırdaki nehir çevresinde kullanılması durumunda, yoğun yanma hissinden kaçmaya çalışan kişilerin suya yönelerek boğulma tehlikesiyle karşılaşabileceği ifade ediliyor.

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ETİKETLER
#pentagon
#Pete Hegseth
#Abd İç Güvenlik Bakanlığı
#Aktif Engelleme Sistemi
#Abd Gümrük Ve Sınır Koruma Birimi
#Dünya
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