ABD’de bir devlet kurumu daha bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı Cloud One adlı kritik öneme sahip askeri bulut altyapısına siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

GÜNCELLEME SIRASINDA FARK EDİLDİ

Haberde, söz konusu siber saldırının sistem güncellenmesi sırasında yaklaşık bir ay önce tespit edildiği ve platform genelinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Bilgisayar korsanlarının, taktiksel, personel ve lojistik verilere ilişkin çok geniş kapsamlı hassas bilgilere erişim sağlamış olabileceği öne sürülen haberde, herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı ve saldırının kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama olmadığı aktarıldı.

SİSTEMDE AKSAMALAR OLDU, ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Cloud One’ın ABD ordusunun kritik öneme sahip askeri bulut altyapılarından biri olduğu belirtilen haberde, kaynaklardan birinin "Burada yaşanan bir siber saldırı ciddi bir mesele" dediği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca siber saldırı nedeniyle sistemde aksamalar olduğunu ve uygulamaların Cloud One'a taşınmasına yönelik çalışmaların durdurulduğunu söyledi. Bazı kullanıcıların platformdaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığı aktarılan haberde, platformdaki uygulamalara yönelik güncellemelerin de askıya alındığı ifade edildi.

HASSAS BİLGİLER BU BULUTTA

Kaynaklardan biri, bilgisayar korsanlarının platformun kontrol paneline ulaşmak için güvenlik açığından yararlandığını ve böylelikle askeri uçakların operasyonel durumunu veya yedek parça hareketlerini ele geçirebileceğini aktardı. Ancak kaynak, bu bilgilere erişim sağlanıp sağlanmadığının bilinmediğini açıkladı.

BULUTTA NELER VAR?

Hava Kuvvetleri tarafından 2017'de başlatılan Cloud One, kuvvetin bilişim teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak amacıyla tasarlandı. Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in kaynaklarını bir araya getiren platform, personel bilgileri ve maaş yönetimi ile lojistik ve bakım süreçleri dahil çok sayıda uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Cloud One’ın bünyesinde Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarları ve diğer veri akışlarını bir araya getiren Hava Kuvvetleri Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol sistemi ile dünya genelinde 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasındaki bomba ve füzeleri takip eden Harekat Alanı Entegre Muharebe Mühimmat Sistemi de bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel durumuna ilişkin yorum yapmıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bilgi, sistem ve görev kabiliyetlerini korumak için sürekli olarak gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

UZUN ZAMANDIR HACKERLARIN HEDEFİNDE

Cloud One yöneticileri, 2023'te çevrim içi yayın bir platformda, Cloud One’a sızma girişimlerinin "şaşırtıcı" boyutlarda olduğunu belirtmiş ve bu girişimleri püskürtme konusunda "yüzde 100 başarı oranına" sahip olduklarını öne sürmüştü. Cloud One yöneticileri, "Güvenlik söz konusu olduğunda hata yapma payı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD’de yakın zamanda devlet kurumları en az 6 siber saldırının hedefi oldu. Saldırıya uğrayan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, CIA ve FBI bulunuyor.