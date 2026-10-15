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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 22:50

ABD Hazine Bakanlığı’ndan İran’a "Ekonomik Dışlama Operasyonu": 16 kişi, 10 kuruluş yaptırım listesinde

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini ve dolar dolaşımını engellemek amacıyla yeni yaptırım kararlarını duyurdu. "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında İran bağlantılı 16 kişi, 10 kuruluş ile Irak ve Küba merkezli iki banka yaptırım kapsamına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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ABD Hazine Bakanlığı’ndan İran’a
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 22:50

'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında 'ın uluslararası finans sistemine "sızma" girişimlerinin hedef alındığı, yaptırımların İran'a finansal aracılık hizmetleri ve ABD dolarına erişim sağladığı belirtilen, Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) bankasını da kapsadığı belirtildi.

IRAK VE KÜBA MERKEZLİ BANKALAR YAPTIRIM LİSTESİNDE

Açıklamada, IDB'nin İran ekonomisinin finans sektöründe faaliyet göstermesi gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD yaptırımlarına tabi olması nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transfer etmek amacıyla birden fazla ülkede faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da eş zamanlı olarak Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını, Küba ekonomisinin finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu sektörde faaliyet göstermiş olması gerekçesiyle yaptırım kapsamına aldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, BICSA'nın en az 2022'den bu yana yaptırım uygulanan İran merkezli Karafarin Bank'a hizmet sağladığı kaydedildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) finans kuruluşlarından İran rejiminin dini yardım ağlarının olası istismarına ilişkin şüpheli işlemleri bildirmelerini isteyen bir uyarı yayımladığı belirtildi.

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#iran
#Abd Hazine Bakanlığı
#International Development Bank For Investment And Finance
#Banco Internacional De Comercio S.a.
#Karafarin Bank
#Dünya
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