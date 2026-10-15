ABD’nin 250. yılı için Trump’a lületaşından özel armağan

Başkan Trump, eserin kendisine ulaştırılmasının ardından Burak Servi’ye gönderdiği mektupta hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump imzasını taşıyan bir diğer yazıda ise ABD’nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünün anlamına dikkat çekilirken, Burak Servi’ye hazırladığı eser dolayısıyla teşekkür edildi.

Donald Trump’ın 2025’te ikinci kez göreve gelmesinin ardından piposunu tasarlamaya başladığını söyleyen Burak Servi, öncelikle yüksek kaliteli lületaşı arayışına girdi. Gerçek hatlara uygunluğu sağlayabilmek için, srv markasındaki ekibiyle birlikte titizlikle çalışan Burak Servi, “En zor olan Başkan Trump’ın yüz hatlarını ve saç şeklini yakalayabilmekti. Piponun uç kısmı için, Cumhuriyetçi Parti’nin rengi olan kırmızıyı seçtik. Bu akrilik bölümü, İtalya’da özel olarak ürettirdik. Yapımı tamamlandıktan sonra, pipoya özel yine kırmızı renkte kutu yaptırdık” dedi.

“GELENEKSEL BİR SANATI YENİ NESİLLERE TAŞIMAK İSTİYORUM”

Lületaşı işlemeciliğini geleneksel yöntemlerle çağdaş üretim tekniklerini bir araya getirerek sürdürdüğünü belirten Burak Servi şunları söyledi: “ABD’de yaşayan tek lületaşı sanatçısı olarak, bu sanatın ülkede tanınması için çalışıyorum. Geleneksel el işçiliğini yeni tasarım yöntemleriyle bir araya getiriyor, kaybolmaya yüz tutan lületaşı işlemeciliğini modern pazarlama teknolojileriyle buluşturuyorum. Bu sanatın farklı ülkelerde tanınmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Burak Servi, ABD Başkanı Donald Trump için hazırladığı çalışmanın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirterek, “ABD’nin bağımsızlığının 250. yılı için hazırladığım bu eseri Başkan Donald Trump’a sunmak, benim için çok özel bir projeydi. Başkan Trump’ın eserle ilgili teşekkürünü iletmesi de çalışmaya ayrı bir anlam kattı. Eserin gelecekte ABD’de, Başkanlık Müzesi kapsamında sergilenmesini arzu ediyorum” dedi.

BİR TAŞIN PİPO SANATINA DÖNÜŞEN YOLCULUĞU

Lületaşı ya da benzer özelliklere sahip taşların insanlar tarafından işlenmesinin geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine, Erken Tunç Çağı dönemine uzanıyor. Lületaşının sanatçılar açısından ayırt edici özelliklerinden biri, çıkarıldığında içerdiği doğal nem nedeniyle yumuşak olması. Bu yapı, portrenin yüz hatları, saç, mimik ve kıyafet detayları gibi küçük ölçekli unsurların elle şekillendirilmesine olanak tanıyor. Lületaşı doğal nemini kaybettikçe sertleşirken düşük ağırlığını da koruyor. Yontma aşamaları tamamlandığında, doğal balmumunda bekletilerek daha sert ve dayanıklı bir malzemeye dönüştürülerek dış etkenlerden korunuyor. Gözenekli yapısıyla yüksek emiciliğe sahip lületaşı, bu sayede yüzyıllar boyunca pipo ustalarının tercih ettiği malzemeler arasında yer aldı.

Sanatçı Burak Servi, geleneksel lületaşı işlemeciliğinin yalnızca geçmişten kalan bir zanaat olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, yeni tasarım yaklaşımları ve dijital pazarlama teknolojilerinin bu alanda farklı üretimlerin önünü açabileceğini ifade etti.

“LÜLETAŞI SANATIMIZI ABD’DE GURURLA TEMSİL EDİYORUM”

Eskişehir’de doğan ve eğitim gören Burak Servi, 30 yılı aşkın süredir lületaşı imalatı yaparak ABD başta olmak üzere tüm dünyaya satışını yapıyor. Genç yaşlarda Eskişehir’de ailesine ait lületaşı atölyesinde zamanın en yetenekli ustalarının yanında yetişen Burak Servi, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılarak lületaşı sanatını tanıtıyor. Sanatçının, Eskişehir’de 20 yıl boyunca işlettiği atölyesinde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, birçok Türk büyüğü ve siyasetçinin portresini, lületaşından büst veya pipo olarak tasarladığı biliniyor.

Son on yıldır faaliyetlerine ABD’de devam eden Burak Servi, srv ve IMP adında, ABD’deki piposeverler tarafından tercih edilen iki önemli markanın sahibi. 2009’da kurduğu MeerschaumMarket.com ise lületaşı ürün çeşitliliği, hızlı sevkiyatları ve satış sonrası destek hizmetleriyle, lületaşı pipolar için tercih edilen az sayıda satış platformları arasında yıllardır liderliğini koruyor. Kendi tasarımlarının yanı sıra, Eskişehir’den onlarca lületaşı sanatçısının özgün eserlerini ABD’deki kullanıcılarla buluşturan Burak Servi, “Kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneksel el sanatımızı ABD’de gururla temsil ediyorum” açıklamasını yapıyor.