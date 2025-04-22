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 | Berrak Arican

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı! İçinde neler olduğu belli oldu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı. Başkent Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çalınan çantanın içinde neler olduğu belli oldu.

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı! İçinde neler olduğu belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 16:35

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington'da bir restoranda yemek yerken çantası çalındı. Bakan Noem, çantasının çalındığını doğrularken olayın henüz çözülemediğini söyledi.

Olaya ilişkin konuşan bir güvenlik yetkilisi, Noem'in çantasını çalan cerrahi maskeli bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına takıldığını kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı! İçinde neler olduğu belli oldu

ABD'Lİ BAKANIN ÇANTASINDA NELER VARDI?

Noem'in çalınan çantasında sürücü belgesi, ilaçları, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve Bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para olduğu belirtildi.

Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow ise bu durumun "güvenlik açığı" olduğunu savunarak yetkililer tarafından tam kapsamlı soruşturulması gerektiğine işaret etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in çantası çalındı! İçinde neler olduğu belli oldu

ÇANTADA NEDEN 3 BİN DOLAR NAKİT VARDI?

DailyMail.com'un edindiği bilgiye göre, sözcü, kaybolan nakit parayla ilgili olarak, "Çocukları ve torunları da dahil olmak üzere tüm ailesi şehirdeydi. Para çekme işlemini ailesine akşam yemeği, aktiviteler ve Paskalya hediyeleri almak için kullanıyordu." dedi.

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