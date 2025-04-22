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 | Berrak Arican

Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi hükümetine sağlanan fonları durdurması gerilimi artırdı. Üniversite, Trump yönetimine dava açtı.

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Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:17

ABD'de Harvard Üniversitesi ile Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık, yargıya taşındı. Üniversite Rektörü Alan Garber, Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan federal fonları dondurmasını engellemek için dava açıldığını belirtti. Garber yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Harvard'ın yasa dışı talepleri reddetmesinin ardından federal hükümet çeşitli adımlar attı. Yönetimin fonları dondurma kararının hukuka aykırı olması ve hükümetin yetkisi dışında olması nedeniyle bu işlemin durdurulması için dava açtık" ifadelerini kullandı. Garber ayrıca, Trump yönetiminin 2.2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararına yanı sıra 1 milyar dolarlık başka bir fonu daha dondurmayı düşündüğünü aktardı.

Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı

''TRUMP YASALARI İHLAL EDİYOR''

Massachusetts Bölge Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, hükümetin Harvard'daki akademik karar alma süreçlerini kontrol altına almak için "federal fonların kesilmesini baskı olarak kullandığı" vurgulandı. Trump yönetiminin fon dondurma kararının yasaları ihlal ettiği, ayrıca sağlık alanındaki araştırmaları tehlikeye attığı belirtilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesi talep edildi.

Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı

FONLAR VE SÖZLEŞME BEDELİ ASKIYA ALINDI

Trump yönetimi, 11 Nisan'da Harvard Üniversitesine mektup göndererek üniversite yönetiminde reforma ve yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep etmişti. Üniversite ise 14 Nisan'da Trump yönetiminin "yönetim, işe alım ve kabul uygulamalarında kapsamlı değişiklikler" yapılması yönündeki taleplerini reddetmişti. Trump yönetimi, birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, üniversiteye yönelik 2.2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulduğunu duyurmuştu.

Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı

ÖĞRENCİ VİZELERİNİN İPTALİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Harvard Üniversitesi'nin 30 Nisan'a kadar yabancı öğrenci vizesi sahiplerinin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetleri hakkında bilgi paylaşmasını, aksi takdirde uluslararası öğrencileri kabul yetkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.
Trump yönetimi göreve başladığı Ocak ayından bu yana, politikalarında değişikliğe gitmemeleri halinde fon kesintileriyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bazı üniversitelere uyarılarda bulunmuştu. Yönetimin temel talepleri arasında kampüslerde "antisemitizme" izin verilmemesi ve belirli azınlık gruplara yönelik "çeşitlilik" girişimlerine son verilmesi yer alıyordu.

Fonlar durduruldu, Harvard Üniversitesi Donald Trump yönetimine dava açtı

ÖĞRENCİLERİN FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARI

ABD'de İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından üniversite kampüslerinde başlayan Filistin destek protestoları kısa sürede yayılmış, üniversitelerdeki eyleme katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı.

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