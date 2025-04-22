Donald Trump ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştireceğini açıkladı, eleştiri yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk yurt dışı ziyaretini nereye yapacağı belli oldu. Trump, dün hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Kendi sosyal medya hesabı Turth Social'dan açıklama yapan Trump, dün hayatını kaybeden Papa Francis'in cenazesine katılacağını açıkladı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılarının ve Demokrat hesapların, Trump'ın "sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklindeki ifadesinin bir cenaze töreni için uygun olmadığı yönündeki eleştirilerini dile getirmesi dikkat çekti.

PAPA FRANCİS NEDEN ÖLDÜ?

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

PAPA FRANCIS'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor. Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.

Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.