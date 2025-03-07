ABD ile AB'nin arası açıldı! Yunanistan 'Erdoğan yenilgisiz' diyerek Avrupa'ya Türkiye mesajı verdi

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna konusunda ters düşmesinin ardından Yunan basınından dikkat çeken bir haber geldi. Yunanistan, Avrupa ülkelerine verdiği mesajda ''Avrupa güvenlik istiyorsa Türkiye'yi kabul etmeli'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Rus lider Vladimir Putin karşısında 'yenilgisiz' olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile kameralar önünde kavga etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri devreye girdi. AB liderleri, Trump'la kavga eden Ukraynalı lidere kucak açtı ve Belçika'da 'Ukrayna ve Savunma' konulu zirvede bir araya geldiler. Avrupa ülkelerinin bir araya geldiği zirvede, silahlanma konusu ele alındı ve AB liderleri, 'Avrupa'nın silahlanması demek Ukrayna'nın güçlenmesi' konusunda anlaştı.

AVRUPA'YA TÜRKİYE MESAJI

Avrupa'nın güvenlik hamlesinin ardından Yunan basının dikkat çeken bir haber geldi. Yunan Kathimerini gazetesinden hükümete Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin artan öneminin kabullenilerek buna uyum sağlanması tavsiye edildi. Ottawa Üniversitesinden Hukuk Profesörü Yorgos Monastiriakos'un Kathimerini gazetesinde yayımlanan "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı makalesinde Avrupa'nın yeni güvenlik şartlarına ve Türkiye'nin bu konuda artan rolüne değinildi.

AVRUPA'DAKİ GÜÇ DENGESİNDE DEĞİŞİM

Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya ve Yunanistan karşısında ittifak oluşturduğu hatırlatılan makalede, şimdi de Avrupa'daki güç dengesinde benzer bir değişimin beklendiği ifade edildi. Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için dikkatli olması gerektiği belirtilen makalede, Amerika'nın kimlik krizinde bulunduğu mevcut ortamda Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Ukrayna ve Türkiye ile daha yakın bağlar kurmak durumunda olduğu kaydedildi.

''TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADAMI YENİLGİSİZ!''

Makalede Ankara'nın Rusya ile başa çıkmada büyük deneyiminin olduğuna işaret edilerek, "Hiçbir dünya lideri, Suriye'den Azerbaycan'a ve hatta Libya'ya kadar Rus savaş suçlusu Vladimir Putin'e karşı Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar daha iyi oynayamadı. Türkiye'nin güçlü adamı, sayabildiğim kadarıyla Rus diktatör karşısında yenilgisizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

''TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DE GÜÇLÜ''

Türkiye'nin Avrupa'nın savunma sanayisinin temelini güçlendirmek için de önemli olduğu vurgulanan makalede, savunma sanayisinde düşük üretim maliyeti ve büyük iş gücüne sahip olduğu kaydedildi. ABD'nin Avrupa'daki boşluğunu Türkiye'nin doldurabileceği belirtilen makalede, "Atina, bunun yaşanmasını engelleyemez ancak Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının şeklini ve derinliğini etkilemeye çalışabilir ve bunu yapmalıdır da." ifadesine yer verildi.

AVRUPA'YA 'TÜRKİYE' TAVSİYESİ

Öte yandan makalede Yunanistan'a yeni jeopolitik koşulları göz önünde bulundurarak Rusya ile ilişkilerini tekrar şekillendirmesi, ABD ile Avrupa dışında bağımsız ilişki kurmak için çabalaması ve Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasını desteklemesi tavsiye edildi.