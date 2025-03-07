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 | Onur Kaya

Erdoğan'dan AB'ye güvenlik mesajı: Türkiye ile planlanmalı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin düzenlediği “Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı”nda dikkat çeken mesajlar verdi. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili adımların Türkiye ile birlikte atılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam üyelik müzakerelerinin de yeniden canlandırılması çağrısını yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 13:24

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin düzenlediği “Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GÜVENLİK ADIMLARI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ATILMALI"

"Türkiye AB ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bakış açısıyla hareket etmek iki tarafından menfaatinedir. Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.

AB'YE TAM ÜYELİK ÇAĞRISI

Ümit ediyorum tüm yüksek düzeyli toplantıları da birlikte gerçekleştiririz. Tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmamız mühimdir. Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz."

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