Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD ile müzakere yapan ülkelere Çin'den uyarı: Karşı tedbirler alacağız

Çin, ABD ile diğer ülkelerin Pekin'in aleyhine ticaret anlaşmaları yapmasına karşı çıkıldığına dair açıklamalarda bulundu. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Böyle bir durumun asla kabul edilmeyeceği, karşı tedbirler alınacağı' belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:43

ABD'nin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağına ilişkin iddiaların gündeme gelmesine Çin tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington yönetimi ile diğer ülkelerin Çin'in aleyhine olan ticaret anlaşmaları yapmasına karşı olunduğu belirtilerek, "Çin, herhangi bir tarafın Çin'in çıkarları aleyhine olan bir anlaşmaya varmasına kesinlikle karşıdır. Çin böyle bir durumu asla kabul etmeyecek ve kararlılıkla karşı tedbirler alacaktır" denildi.

ABD ile müzakere yapan ülkelere Çin'den uyarı: Karşı tedbirler alacağız

''ABD 'EŞDEĞERLİK' ADI ALTINDA BASKI YAPIYOR''

ABD'nin ticaret ortakları ile yürüttüğü karşılıklı müzakerelerin eleştirildiği açıklamada, "ABD, sözde 'eşdeğerlik' adı altında gümrük vergilerini tüm ticaret ortaklarına karşı kötüye kullanırken, aynı zamanda tüm tarafları kendileriyle sözde 'karşılıklı gümrük vergileri' müzakerelerini başlatmaya zorluyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD ile müzakere yapan ülkelere Çin'den uyarı: Karşı tedbirler alacağız

Başkalarının çıkarları pahasına kendi "geçici ve bencil" çıkarlarını savunmanın yanlış olduğu vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın "başarısızlıkla sonuçlanacağı ve herkese zarar vereceği" uyarısında bulunuldu. Tüm taraflarla işbirliğine açık olan Çin'in, hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğu kaydedildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı.

ABD ile müzakere yapan ülkelere Çin'den uyarı: Karşı tedbirler alacağız

Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 oranında vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak, ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor
İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'ye de saldırı hazırlığında! Genelkurmay başkanı planları onayladı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.