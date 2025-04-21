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 | Berrak Arican

Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı sert misillemelerle devam ediyor. Çin'in Boeing darbesinin ardından ikinci uçak Çin'den ABD'ye geri döndü.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 10:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergi tarifeleriyle başlattığı ticaret savaşı Avrupa Birliği ülkeleriyle askıya alınsa da Çin ile sert misillemelerle devam ediyor. Çin'in ABD'ye son darbelerinden biri olan Boeing nedeniyle havacılık sektörü de zor zamanlardan geçiyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD merkezli havacılık devi Boeing’in ürettiği ve Çin merkezli bir havayolu şirketi tarafından kullanılması planlanan ikinci yolcu uçağının da Çin'den ABD’ye doğru yola çıktı.

Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor

İLK UÇAKLA BENZER İSTİKAMET

Dün basına yansıyan haberlerde ise Çin’in Xiamen Havayolları şirketi tarafından kullanılacak olan 737 MAX model yolcu uçağının ABD’ye geri döndüğü belirtildi.

Uçuş takip verilerine göre, Boeing 737 MAX 8 tipi ikinci uçak da Çin’den yola çıkarak ABD'ye geri dönen ilk uçakla benzer bir istikameti takip etti ve bugün Guam’a indi. AirNav Radar verileri, ikinci uçağın Boeing’in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan tamamlama merkezinden ayrıldığını ortaya koydu.

Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor

ÇİN'DEN ABD'YE BOEING DARBESİ

Bloomberg News'in haberine göre, Çin yönetimi Boeing'e yönelik adımları artırıyor. Pekin aynı zamanda havayolu şirketlerine ABD'li firmalardan uçakla ilgili ekipman ve parça alımlarını da askıya alma talimatı verdi. Çinli taşıyıcılardan ayrıca ABD’li şirketlerden uçak parçaları ve ekipman alımını da durdurmaları istendi. Bu hamle, Çinli havayollarının bakım maliyetlerini ciddi ölçüde artırabileceği gibi, Boeing’in Çin pazarındaki geleceğini de tehlikeye atıyor.

Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor
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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#uçak
#havaçılık
#boeing
#Ticaret Savaşı
#Xiamen Havayolları
#Dünya
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