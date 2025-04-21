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 | Berrak Arican

Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya 'servet' vaat etti! Savaşı sonlandırmak için yeni adım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için yeni bir öneriyle geldi. İki ülkeye 'büyük ticaret' vaadinde bulunan Trump, bu haftayı işaret etti.

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Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya 'servet' vaat etti! Savaşı sonlandırmak için yeni adım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 09:21

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle 54 saatlik geçici ateşkes ilan ederken ABD Başkanı Donald Trump ateşkesin kalıcı olması için bir kez daha kolları sıvadı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak." dedi.

Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya 'servet' vaat etti! Savaşı sonlandırmak için yeni adım

SERVET DEĞERİNDE KAZANÇ VAADİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, savaşmak veya servet değerinde kazanç elde edecek ticaret yapmak arasında tercih sunan Trump, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, "taraflardan birinin bu işi zorlaştırması durumunda" ateşkes görüşmelerinden vazgeçebileceği mesajını vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuş, Zelenskiy ise bugün yaptığı açıklamada, Rusya'yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.

Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya 'servet' vaat etti! Savaşı sonlandırmak için yeni adım

''ALTINI OLAN KURALLARI KOYAR''

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformundaki bir diğer paylaşımında ise pazarlıkta başarı elde etmekle altına sahip olmak arasındaki bağa işaret etti.

Trump, "Müzakere ve başarının altın kuralları: Altını olan kuralları koyar. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump Rusya ve Ukrayna'ya 'servet' vaat etti! Savaşı sonlandırmak için yeni adım

''DOST OLDUĞUMU ANLAMIYORLAR''

Ayrıca, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanan vergiler yüzünden kendisini eleştiren iş insanlarını hedef alan Trump, onların politika bilmediğini belirtti.

Trump, "Benim, Amerikan kapitalizminin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük dost olduğumu anlamıyorlar veya farkında değiller." paylaşımında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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