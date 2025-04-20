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 | Berrak Arican

Trump'ın sınır dışı kararına Yüksek Mahkeme engeli: Savaş zamanı yasasına ket vurdular

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını ABD Yüksek Mahkemesi engelledi. Çete üyesi olmakla suçlanan Venezuelalı göçmenler, nadiren kullanılan bir savaş zamanı yasası çerçevesinde sınır dışı edilemeyecek.

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Trump'ın sınır dışı kararına Yüksek Mahkeme engeli: Savaş zamanı yasasına ket vurdular
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:41

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın göçmenleri sınır dışı etme eylemlerine yeni bir engel koydu. Mahkeme, çete üyesi olmakla suçlanan bir grup Venezuelalı göçmenin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini nadiren kullanılan bir savaş zamanı yasası çerçevesinde geçici olarak durdurdu.

Trump'ın sınır dışı kararına Yüksek Mahkeme engeli: Savaş zamanı yasasına ket vurdular

GEÇİCİ EMRİN KALDIRILMASI TALEBİ

Yargıçlar karara ilişkin yaptıkları açıklamada, "Mahkeme, bu davada potansiyel olarak etkilenen gözaltındaki kişilerin hiçbirinin ABD’den sınır dışı edilmemesine, başka bir emir verilene kadar karar vermiştir" ifadelerini kullandı. Muhafazakar yargıçlar Clarence Thomas ve Samuel Alito ise yerel saatle 00.55’te açıklanan karara karşı çıktı. ABD Başsavcısı D. John Sauer da mahkemeye sunduğu yazılı beyanda, sınır dışı işlemlerini durduran geçici emrin kaldırılmasını talep etti.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Trump hükümeti, mahkemeden bu kararı kaldırmasını talep ederken, Yüksek Mahkeme’nin konuyu daha ayrıntılı inceledikten sonra Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) göçmenler adına yaptığı talebi resmen reddetmesini istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Yönetimin attığı adımların yasallığına ve terörist yabancıların haklarını ABD halkınınkinden üstün gören radikal aktivistlerce açılan temelsiz davalara karşı nihayetinde galip geleceğimize olan güvenimiz tamdır" açıklamasını yaptı.

Trump'ın sınır dışı kararına Yüksek Mahkeme engeli: Savaş zamanı yasasına ket vurdular

İTİRAZ HAKKI TANIMIYORLAR

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Venezuelalı göçmenlerin, Yüksek Mahkeme'nin daha önce öngördüğü yargı denetimi sağlanmadan derhal sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. ACLU, Trump yönetiminin bu göçmenleri, tarihsel olarak yalnızca savaş zamanlarında kullanılan 1798 tarihli bir yasaya dayanarak sınır dışı etmeye hazırlandığını ve bu kişilere, Yüksek Mahkeme’nin emrettiği şekilde, sınır dışı kararına itiraz etme imkânı tanınmadığını ifade etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın ilk dönem göçmen politikaları nasıldı?
Trump, 27 Ocak 2017'de "Yabancı Teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne Girişini Önleme" (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) başlığıyla bir yürütme emri imzaladı. 6 Mart’ta revize edilen bu yürütme emri, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini süresiz, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’den gelenlerin ise 90 gün boyunca yasaklıyordu. ABD Başkanı bu dönemde ayrıca, ABD’nin mülteci yerleştirme programını 120 gün boyunca durdurma ve ülkesinin alacağı mülteci sayısını da 110 binden 50 bine düşürme kararı aldı. Trump'ın başkanlığı boyunca mahkemelerce yürütmesi durdurulan emirlerinin yerine yeniden farklı ülkeleri kapsayan emirler yayınlandı. Ancak Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasıyla tüm seyahat kısıtlamaları sonlandırıldı.
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