19°
Gündem
Bakan Kurum: "Gebze'de bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"

Kocaeli Gebze'de Arslan Apartmanı'nın çökmesinin ardından Bakan Murat Kurum bölgeye gelerek inceleme yaptı. İşte detaylar...

'nin ilçesinde 29 Ekim sabahı saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı çökmüştü. Enkaz altında kalan Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtulmuştu. Yakındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı gelince polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3 binadaki 21 daire tahliye edildi.

Bakan Kurum: "Gebze'de bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"

BAKAN KURUM BÖLGEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere konuştu. Bilir ailesine Allah'tan rahmet dileyen Kurum, yıkımın nedenlerini detaylı araştırdıklarını vurguladı. 2012 yapımı, ruhsatlı ve kısmen denetimli binada zemin kaynaklı sorun olup olmadığını incelettiklerini belirtti.

ÜNİVERSİTELER ZEMİN ARAŞTIRMASINDA

Kurum, etraftaki binaların tek tek denetlendiğini ifade etti. Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden uzmanlarla ayrıntılı zemin etüdü yapıldığını, AFAD ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün de sürece dahil olduğunu aktardı.

16 BİNA BOŞALTILDI, DESTEK SÜRÜYOR

Bugün itibarıyla 16 bina tahliye edildiğini açıklayan Bakan Kurum, sakinleri otel ve misafirhanelere yerleştirdiklerini söyledi. Mağduriyetlerin giderilmesi için valilik ve belediye eliyle maddi destek sağlanacağını, esnafa da yardım edileceğini ekledi.

KARTAL ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

2019 Kartal Orhantepe çökmesini anımsatan Kurum, benzer şekilde hızlı etüt yapıldığını ve tedbirlerin alınacağını belirtti. Vatandaş taleplerini dinlediklerini, için Kocaeli Büyükşehir ve Gebze belediyeleriyle süreci yöneteceklerini dile getirdi. Gebze ve Kocaeli'ye başsağlığı diledi.

