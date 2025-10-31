Gebze'de 4 kişinin can verdiği caddede bir binada daha yıkılma belirtisi! Tahliye başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yıkılarak 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kalmasına ve 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binanın bulunduğu çevrede bir bina için alarma geçildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Facianın yaşandığı Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan akşam saatlerinde çatırdama sesleri geldi. Durumun ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

AFAD DA BÖLGEDE

İtfaiye ekipleri binanın tahliyesini başlatırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Gelen sesler nedeniyle korku ve paniğe neden olan binaya AFAD ekipleri de sevk edildi.