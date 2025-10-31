Gebze'de 4 kişinin can verdiği caddede bir binada daha yıkılma belirtisi! Tahliye başlatıldı

Kategoriler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yıkılarak 5 kişilik bir ailenin enkaz altında kalmasına ve 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binanın bulunduğu çevrede bir bina için alarma geçildi.
Facianın yaşandığı Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan akşam saatlerinde çatırdama sesleri geldi. Durumun ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.
İtfaiye ekipleri binanın tahliyesini başlatırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Gelen sesler nedeniyle korku ve paniğe neden olan binaya AFAD ekipleri de sevk edildi.