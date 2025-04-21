İsrail, İran'ın yanı sıra Suriye'ye de saldırı hazırlığında! Genelkurmay başkanı planları onayladı

İsrail'in İran'ın yanı sıra Suriye'ye de saldırı planladığı ortaya çıktı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal ettiği Suriye topraklarında geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladı.

İsrail, ABD'nin onayı olmamasına İran'a saldırı planı yaparken bir yandan da Suriye için hazırlık içinde olduğu anlaşıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, bugün bir heyetle gittiği işgal altındaki Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı.

Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İSRAİL'İN İRAN PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırı için onay alamayan İsrail vazgeçmedi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik 'askeri operasyon' için hazırlık yaptığı iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail, ABD'ye rağmen önümüzdeki aylarda harekete geçebilir.

İsrailli yetkililer, gündeme gelen kapsamlı bombardıman yerine daha asgari düzeyde ABD desteğini gerektirecek dar kapsamlı operasyon seçeneğini değerlendiriyor. Ayrıca saldırının tarihi hakkında konuşan İsrailli yetkililer, 'bahar sonu ya da yaz başı' olabileceğini öne sürdüler. İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsrail’in nükleer tesislerimize yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığına dair güvenilir istihbarat aldık” dedi.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.