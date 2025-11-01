Ümraniye’de cinnet: Baba oğlunu ve kardeşini bıçakladı!

Kategoriler
Olay, saat 21.00 sıralarında Ümraniye Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y., oğullarıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında cinnet geçiren adam, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.’yi bıçakladı. Büyük oğlu durumu amcasına haber verip yardım istedi.
Eve gelen Metin Y., olaya müdahale ederken abisi tarafından bıçaklandı. Fatih Y., oğlunu ve kardeşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili konuşan Halime Güngör, “Beyefendi zaten psikolojik olarak problemliydi. Ailecek kavgaları oluyordu, sesleri geliyordu. Eşi ve kızı sanırım cenazeye gitmişler. Baba oğluyla kavga ederken küçük oğlunu katletmiş. Büyük abi amcaya haber vermek için aşağı iniyor. Amca müdahale ederken abisi erkek kardeşini bıçaklayarak öldürüyor. Sonra olay yerinden kaçıyor,” dedi.
Olay yeri inceleme ekipleri sokağa şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Cenazeler Adli Tıp Morgu’na gönderildi.
Polis, Fatih Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.