Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev derbi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS aboneliğiyle karşılaşmayı HD kalitede izleyebilecek. Ayrıca maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler TOD TV platformu aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. TOD TV üyeleri, maçı telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon üzerinden izleme imkânına sahip olacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, derbiye 22 puanla 3. sırada çıkacak. Beşiktaş ise 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, bazı yabancı ülkelerde şifresiz olarak izlenebilecek. Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Brezilya’da Disney+, Rusya’da Match! Futbol 3, Şili’de Disney+ Premium Chile, Nijerya’da ESPN 2 Africa ve Uruguay’da ESPN6 Sur kanalları derbiyi canlı olarak yayınlayacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını veren kanallar:

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Brezilya: Disney+

Rusya: Match! futbol 3

Şili: Disney+ Premium Chile

Nijerya: ESPN 2 Africa

ESPN 2 Africa Uruguay: ESPN6 Sur

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR VERECEK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Şifresiz izlemek isteyenler için ise TOD TV platformu da canlı yayın olanağı sunacak. Her iki platform da yasal yayın hakkına sahip olup, karşılaşmayı HD kalitede futbolseverlere ulaştıracak.

Yurtdışında ise farklı yayıncı kuruluşlar derbiyi ekranlara taşıyacak. Arjantin, Şili, Brezilya, Nijerya, Uruguay ve Rusya gibi ülkelerdeki futbolseverler, kendi bölgelerinde yayın yapan kanallar üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KAÇAK BEDAVA MAÇ

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için sosyal medyada paylaşılan Beşiktaş Fenerbahçe kaçak canlı maç izleme link veya linkler kesinlikle yasal değildir. Bu tür siteler hem korsan yayın suçu kapsamına girer hem de kişisel veriler ve cihaz güvenliği açısından büyük risk taşır. Telefon, tablet ve bilgisayarlara zarar verebilecek bu tür yayınlar, yasa dışı olduğu için cezai yaptırıma tabidir.

Derbiyi güvenli ve yüksek kalitede izlemek isteyen futbolseverler için en doğru adres beIN SPORTS’tur. Ayrıca TOD TV üyeleri de resmi uygulama veya web sitesi üzerinden maçı kesintisiz ve HD kalitede izleyebilir.