TGRT Haber
19°
Editor
 TGRT Haber

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar açıklandı! Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan giderek artıyor. Ligde istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar…

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak
Haber Merkezi
01.11.2025
saat ikonu 01:58
01.11.2025
saat ikonu 02:00

Süper Lig’in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev derbi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS aboneliğiyle karşılaşmayı HD kalitede izleyebilecek. Ayrıca maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler TOD TV platformu aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. TOD TV üyeleri, maçı telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon üzerinden izleme imkânına sahip olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, derbiye 22 puanla 3. sırada çıkacak. Beşiktaş ise 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, bazı yabancı ülkelerde şifresiz olarak izlenebilecek. Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Brezilya’da Disney+, Rusya’da Match! Futbol 3, Şili’de Disney+ Premium Chile, Nijerya’da ESPN 2 Africa ve Uruguay’da ESPN6 Sur kanalları derbiyi canlı olarak yayınlayacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını veren kanallar:

  • Arjantin: Disney+ Premium Argentina
  • Brezilya: Disney+
  • Rusya: Match! futbol 3
  • Şili: Disney+ Premium Chile
  • Nijerya: ESPN 2 Africa
  • Uruguay: ESPN6 Sur
Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALLAR VERECEK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Şifresiz izlemek isteyenler için ise TOD TV platformu da canlı yayın olanağı sunacak. Her iki platform da yasal yayın hakkına sahip olup, karşılaşmayı HD kalitede futbolseverlere ulaştıracak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

Yurtdışında ise farklı yayıncı kuruluşlar derbiyi ekranlara taşıyacak. Arjantin, Şili, Brezilya, Nijerya, Uruguay ve Rusya gibi ülkelerdeki futbolseverler, kendi bölgelerinde yayın yapan kanallar üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KAÇAK BEDAVA MAÇ

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için sosyal medyada paylaşılan Beşiktaş Fenerbahçe kaçak canlı maç izleme link veya linkler kesinlikle yasal değildir. Bu tür siteler hem korsan yayın suçu kapsamına girer hem de kişisel veriler ve cihaz güvenliği açısından büyük risk taşır. Telefon, tablet ve bilgisayarlara zarar verebilecek bu tür yayınlar, yasa dışı olduğu için cezai yaptırıma tabidir.

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar! Birçok ülkeden canlı yayınlanacak

Derbiyi güvenli ve yüksek kalitede izlemek isteyen futbolseverler için en doğru adres beIN SPORTS’tur. Ayrıca TOD TV üyeleri de resmi uygulama veya web sitesi üzerinden maçı kesintisiz ve HD kalitede izleyebilir.

#beşiktaş
#fenerbahçe spor kulübü
#Fenerbahçe
#Beşiktaş Haberleri
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Aktüel
TGRT Haber
