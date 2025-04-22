Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD ile ticaret savaşına giren Çin LNG alımında yeni rota oluşturdu, BAE ile anlaştı

Çin, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını durdurdu, rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çevirdi. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), BAE merkezli Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ile (ADNOC) ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları Çin ile misilleme savaşlarına dönüştü. Çin, Trump'ın vergilerine karşılık peş peşe misillemeler gerçekleştirirken ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını da durdurdu. Çin, yeni tedarikçilere yöneldi.

ABD ile ticaret savaşına giren Çin LNG alımında yeni rota oluşturdu, BAE ile anlaştı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), LNG satın almak için Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Çinli CNOOC, 2026'dan itibaren yılda 500 bin ton LNG satın alacak. Anlaşma 2026'da itibaren geçerli olacak. Hafta sonu imzalanan anlaşma, Çin'in BAE ile imzaladığı 3'üncü tedarik anlaşması oldu.

ABD ile ticaret savaşına giren Çin LNG alımında yeni rota oluşturdu, BAE ile anlaştı

ÇİN ROTAYI BAE'YE ÇEVİRDİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanması üzerine Çinli alıcılar, BAE'de devlet tarafından işletilen şirketlere yöneldi. Bu hafta, Çinli özel enerji şirketi ENN Natural Gas, 2028'den itibaren 1 milyon ton soğutulmuş yakıt satın almak için ADNOC ile 15 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma, ADNOC'un bugüne kadar bir Çinli tedarikçiyle yaptığı en büyük LNG anlaşması oldu.
Ayrıca devlet tarafından işletilen Zhenhua Oil şirketi de ADNOC ile LNG tedariki için anlaşmaya vardı.

ABD ile ticaret savaşına giren Çin LNG alımında yeni rota oluşturdu, BAE ile anlaştı

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkarmıştı. Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz hafta, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplam yüzde 245'e yükseldiğini açıklamıştı. Çin de son olarak ABD'den yapılan ithalata yüzde 125 oranında gümrük vergisi koymuş, diğer ülkeleri Çin'in aleyhine ABD ile ticaret anlaşmaları yapmamaları konusunda uyarmıştı.

ABD ile ticaret savaşına giren Çin LNG alımında yeni rota oluşturdu, BAE ile anlaştı


Çin, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ABD'den en son Şubat ayında LNG almıştı. Gümrük verilerine göre geçtiğimiz yıl Çin, LNG'nin sadece yüzde 5'ini ABD şirketlerinden satın aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ile müzakere yapan ülkelere Çin'den uyarı: Karşı tedbirler alacağız
Ticaret savaşları son gaz: İkinci Boeing uçağı da Çin'den ABD'ye geri dönüyor

Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.