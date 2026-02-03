ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Tahran'ın "Vururuz" tehdidine Trump'tan cevap: Kötü şeyler olacak

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkesindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ve ABD ile olası müzakerelere ilişkin, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'tan yüzde 20’ye düşürebileceklerini söyledi.

Şemhani, Hizbullah’a yakın El-Meyadin televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Şemhani, “Karmaşık aşamalara ihtiyaç yok. Eğer endişeleniyorlarsa yüzde 60 seviyesindeki uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20’ye düşürmek mümkün ancak bunun bedeli ödenmeli.” ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARMAK MÜMKÜN"

İran’ın yalnızca ABD ile müzakere yürüttüğünü ve müzakere konusunun da nükleer mesele olduğunu hatırlatan Şemhani, adil bir yaklaşım ve tehdit ortamından uzak bir zeminde anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtti.

"ABD SALDIRIRSA İSRAİL'İ VURURUZ"

ABD’nin olası İran saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şemhani, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının büyük bir krize dönüşeceği dile getirdi.

Şemhani, askeri kıyafet giyerek katıldığı televizyon programında, askeri manada hazır olmanın savaşı kabullenmek anlamına geldiğini belirterek, “(Askeri kıyafet) Bu pratik bir mesajdır. Biz hazırız. Her türlü senaryoya hazırız. Eğer Amerika İran'a saldırırsa, biz de kesinlikle İsrail'e saldıracağız. Çünkü İran bu iki devleti ayrı varlık olarak görmüyor.” diye konuştu.

Savaş olasılığına rağmen diplomasiye öncelik verdiklerini vurgulayan Şemhani, makul şartlarda ve tehdit içermeyen önerilere açık olduklarını, bu sayede olası felaketlerin önlenebileceğini söyledi.

TRUMP: İRAN İLE ANLAŞAMAZSAK KÖTÜ ŞEYLER OLACAK

"İran’a muhtemel askeri müdahale için koyulan sınır nedir?" sorusuna da cevap veren Trump, "Bu konuda ne yapacağımı size söyleyemem" dedi

Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir askeri gücün İran’a gittiğini hatırlatan Trump, "Yakında orada olacaklar. Bir anlaşmaya varıldığını görmek isterim, bunun olup olmayacağını ise bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İran konusunda atılacak adıma henüz karar verilmediğine dikkat çeken Trump, "Bunu bilsem de size söyleyemezdim. Söylersem çok aptallık etmiş olurdum" dedi. Tahran yönetimi ile müzakerelerin sürdüğünü yineleyen Trump, "Eğer anlaşabilirsek bu harika olur. Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak" uyarısında bulundu.

BARIŞ ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile 6 Şubat'ta Türkiye'de görüşecek.

Witkoff, Erakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.