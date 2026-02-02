Barış masası İstanbul'da kuruluyor: İran ve ABD bir araya geliyor

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.

İran medyasında çıkan haberlere göre ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi. Fars Haber Ajansı'na göre ABD ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.