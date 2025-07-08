ABD, İran'a teklifini sundu: Nükleer müzakereler yeniden başlayabilir

İran, ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama teklifini duyurdu. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı diplomatik kaynak, "Amerikalılar, İran'ın nükleer kapasitesini durdurmayı başaramadıktan sonra müzakerelerin devam etmesini talep ediyor." dedi.

ABD'NİN TEKLİFİ İNCELENİYOR

ABD'nin farklı ülkelerden aracılarla İran ile müzakerelere yeniden başlamak istediğini Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı kaynak, "Dışişleri Bakanlığı, Amerikalıların iddiasının gerekliliğini ve doğruluğunu inceliyor. Yaptırımların kaldırılması (uranyum) zenginleştirme tavanı ve dayatılan savaş için tazminatı konusunda yeni bir müzakere turunun nasıl yapılacağını inceliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN DE DAHİL OLDUĞU İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.