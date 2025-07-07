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 | Berrak Arıcan

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İsrail'in kendisine başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu söyledi.

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İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 17:29

Cumhurbaşkanı , 'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk oldu. Carlson, Pezeşkiyan'a 'in suikast düzenlemeye çalışıp çalışmadığını sordu. İran lideri, "Evet, denediler ve buna göre hareket ettiler ama başarısız oldular." cevabını verdi.

ABD'de yaşayan İran vatandaşlarının "uyuyan hücreler" olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Pezeşkiyan, "İsrail bunu sizin zihninize yerleştirmeye çalışıyor. İranlıların böyle bir şey yapabileceğini yaygınlaştırıyorsunuz. Ama bu tamamen yanlış çünkü İranlılar doğaları gereği barış ve huzuru severler." dedi.

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

''TRUMP İSRAİL'İ SONSUZ BATAKLIĞA SÜRÜKLEYEBİLİR''

Pezeşkiyan, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD'li yatırımcıların İran'a gelip yatırım yapmalarını engelleyen hiçbir sınırlama ve engel olmadığını vurguladığını aktararak "ABD Başkanı (Donald) Trump, bölgeyi barışa ve daha parlak bir geleceğe yönlendirebilecek ve İsrail'i yerine oturtabilecek ya da sonsuz bir çukura, bataklığa sürükleyebilecek yeterliliğe sahiptir." diye konuştu.

ABD'li yatırımcıların İran'a yönelik ticari, endüstriyel veya ekonomik faaliyetlerini engelleyen hiçbir şeyin olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Tabii ki bir sınırlama varsa, bunun nedeni bizim değil, ABD'nin yaptırımlarıdır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

''İRAN KENDİNİ KORUYABİLİR''

Pezeşkiyan, büyük bir savaş çıkması durumunda İran'ın Çin ile Rusya'dan askeri ve ekonomik yardım bekleyip beklemeyeceği sorusuna, "Bizim gücümüz kendimizi korumaya ve iki ayağımız üzerinde durmaya yeter." yanıtını verdi.

İran'ın savaş istemediğini bir kez daha vurgulayan Pezeşkiyan, "toprak bütünlüğünü korumak için kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını" dile getirdi.

Pezeşkiyan, ABD'li yetkililerin İran'ın geliştirdiğine yönelik inanışının İsrail tarafından aşılandığını savundu.

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

''DEAŞ'I AMERİKALILAR OLUŞTURDU''

İran'ın ABD'ye saldırma ihtimaline yönelik endişeleri reddeden Pezeşkiyan, ülkesinin son 200 yılda başka bir ülkeyi işgal etmediğini vurguladı.

Pezeşkiyan, "Amerika'ya ölüm" sloganının ABD halkına ya da yetkililerine değil, "katliama, insanların öldürülmesine, güvensizliğe ve zulme ortak, olmak isteyenlere ölüm" anlamına geldiğini söyleyerek "Bölgemizde DEAŞ'ı Amerikalıların oluşturduğunu ve dünyada din ya da Müslümanlar hakkında çizilen bu yanlış imajdan onların sorumlu olduğunu itiraf eden sizin başkanınızdı." şeklinde konuştu.

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

''İSRAİL'İN SALDIRILARI DİPLOMASİYİ MAHVETTİ''

İranlı din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dini hükümlere göre idamı hak ettiğini belirtmesine ilişkin Pezeşkiyan, "Bildiğim kadarıyla, herhangi bir kişiye veya Donald Trump'a karşı fetva yayımlamadılar. Ve öncelikle, bunun İran hükümeti veya İran'ın Yüce Lideri ile hiçbir ilgisi yok. Fetva ile kastettikleri şey, bir dine veya dini şahsiyetlere yönelik hakaretin kınanmasıydı." dedi.

Pezeşkiyan, durumun yalnızca bir "kınamadan" ibaret olduğunu dile getirerek, "Yani bu, ABD Başkanı veya başka bir kişiye yönelik değildi. Kendi fikirleri ve görüşleri olan insanlar olabilir ancak bu fetvanın anlamının bir kişiye yönelik tehdit olarak yorumlanmaması veya değerlendirilmemesi gerektiğini size temin edebilirim." diye konuştu.

İran lideri Mesud Pezeşkiyan açıkladı: İsrail'in suikast girişimi başarısız oldu

ABD ile müzakereler devam ederken Washington yönetiminin, "İsrail'e izin verilmediği sürece (İran'a) saldırmayacaklarını" kendilerine aktardığını kaydeden Pezeşkiyan, "Ve çok yakında bir sonraki tur görüşmeler yapılacaktı. Ancak bu süreçte, İsrail aniden müzakere masasını batırdı. Bu olay gerçekleştiğinde müzakere masasında oturuyorduk." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bu durumun "diplomasiyi tamamen yok ettiğini" vurguladı.

Denetimlere hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Ancak ne yazık ki ABD'nin nükleer merkezlerimize ve tesislerimize yönelik yasa dışı saldırıları sonucunda, buradaki birçok ekipman ve tesis ciddi şekilde hasar gördü." şeklinde konuştu.

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#abd
#İsrail
#iran
#mesud pezeşkiyan
#diplomasi
#nükleer silah
#Tucker Carlson
#Dünya
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