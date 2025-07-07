İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD lideri Trump'tan 'vur yetkisi' isteyecek!

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretindeki amacının ABD Başkanı Donald Trump'tan 'vur yetkisi' almak olduğunu yazdı. Netanyahu'nun hedefinde yine İran'ın olduğu öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti. İsrail basını Netanyahu'nun amacının, Trump'tan İran için 'vur yetkisi' almak olduğunu yazdı.

İRAN İÇİN 'VUR YETKİSİ'

Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesi ya da herhangi bir nükleer alanlarda şüpheli aktivite görmesi durumunda saldırı izni isteyecek. İsrailli kaynak, "Yani nükleer alanlarda şüpheli bir aktivite tespit edilirse ya da ABD ve İsrail'in vurduğu bölgelerden uranyum taşındığına dair kanıt olursa, buna karşı harekete geçmek için önceden ABD onayı alınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Haberde, İsrail'in amacının ABD öncülüğünde bir mekanizma kurmak olduğu belirtildi.

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN 'İRAN' AÇIKLAMASI

Öte yandan Netanyahu, Washington için yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'ın bizim yok oluşumuzu hedefleyen nükleer silah arayışına yeniden başlama girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız" dedi.

GAZZE'DE 'SAVAŞ SONRASI' DA MASADA

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Trump ve Netanyahu'nun yapacağı görüşmede "savaş sonrasının" müzakere edileceği ve Gazze Şeridi'nin geleceği için üzerinde anlaşmaya varılacak bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacağı belirtildi.

Hamas'ın saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin yönetiminde söz sahibi olmaması için varılacak bir anlaşmanın anahtar niteliği taşıdığı iddia edilen haberde, bu konunun eğer sağlanırsa 60 günlük ateşkes sırasında da müzakerelerin temelini oluşturacağı ileri sürüldü.