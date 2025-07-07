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 | Berrak Arıcan

İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin ilk oturumundan sonuç çıkmadı

Katar'ın başkenti Doha'daki dolaylı Hamas-İsrail ateşkes görüşmelerinin ilk oturumundan sonuç çıkmadı. İsrail heyetinin Hamas ile bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığı kaydedildi.

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İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin ilk oturumundan sonuç çıkmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 11:26

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Temmuz'da 'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından ve İsrail heyetlerinin dolaylı görüşmesi 'ın başkenti Doha'da dün gerçekleştirildi.

İSRAİL HEYETİ YETERLİ YETKİYE SAHİP DEĞİL

Adı açıklanmayan iki Filistinli kaynak bugün görüşmelere ilişkin yaptıkları açıklamada, Katar'daki dolaylı Hamas-İsrail görüşmelerinin ilk oturumunun sonuçsuz kaldığını ve İsrail heyetinin Hamas ile bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığını söyledi. Açıklamada, "Doha'daki dolaylı görüşmelerin ilk oturumunun ardından İsrail heyetinin Hamas'la bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığı anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail-Hamas ateşkes görüşmelerinin ilk oturumundan sonuç çıkmadı

GAZZE İÇİN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı , dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a yaptığı üçüncü ziyaret öncesinde başlamıştı. Netanyahu ise uçağa binmeden yaptığı açıklamada, görüşmelere katılan İsrailli müzakerecilerin İsrail'in kabul ettiği şartlar altında bir ateşkes anlaşmasına varılması yönünde açık talimatları olduğunu söylemişti.

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#İsrail
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#katar
#görüşmeler
#İsrail-hamas Çatışması
#Dünya
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