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 | Berrak Arıcan

Netanyahu'nun 'zafer turu' öncesinde ABD'de protesto: Çok yaşa Filistin!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde Beyaz Saray önünde Filistin destekçileri toplandı. Grup, Netanyahu ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 11:14

Başbakanı Binyamin , ABD Başkanı Donald ile görüşmek için yola çıktı. Washington'da Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek olan Netanyahu, öncesinde ise edildi. Bir grup destekçisi gösterici, Beyaz Saray önünde bir araya geldi.

Netanyahu'nun 'zafer turu' öncesinde ABD'de protesto: Çok yaşa Filistin!

Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Çok yaşa Filistin" ve "Netanyahu aranıyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Netanyahu'nun 'zafer turu' öncesinde ABD'de protesto: Çok yaşa Filistin!

'nin İsrail'e yönelik desteğini sonlandırması talep edilen gösteride, mahkum kostümü giyen bir gösterici, protestosunu Netanyahu maskesi takarak sürdürdü.

Netanyahu'nun 'zafer turu' öncesinde ABD'de protesto: Çok yaşa Filistin!

NETANYAHU 3. KEZ BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin ardından ve Gazze'deki ateşkes görüşmeleri sürecinin başlamasından sonra, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'da ağırlayacak. Trump, Netanyahu ile başkanlık görevine ikinci kez başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya gelecek.

Netanyahu'nun 'zafer turu' öncesinde ABD'de protesto: Çok yaşa Filistin!

''BİR ÇEŞİT ZAFER TURU''

Trump-Netanyahu görüşmesinin, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail ve ABD'nin ortak saldırısının ardından "bir çeşit zafer turu" niteliği taşıyacağı öngörülüyor.

Öte yandan Gazze'de yakın zamanda bir anlaşma sağlanması konusunda umutlu konuşan Trump, Gazze'de ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceğini belirtmişti.

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#abd
#İsrail
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