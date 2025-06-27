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 | Berrak Arıcan

ABD, İran'ı müzakere masasına çekmek için para dökecek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ı müzakere masasına çekmek için 'sivil nükleer programlar' için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde çalışıyor.

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ABD, İran'ı müzakere masasına çekmek için para dökecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 11:46

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran’ı müzakere masasına çekmek amacıyla, “sivil nükleer programlar” için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasında bulundu.

CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

ABD, İran'ı müzakere masasına çekmek için para dökecek

İRAN'A ÇEŞİTLİ TEKLİFLER SUNULDU

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

PARA ARAP ORTAKLARDAN GELECEK

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

ABD, İran'ı müzakere masasına çekmek için para dökecek

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

İRAN'A ÖDEME YAPILABİLİR

Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda fikir olduğunu ancak İran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" iddia etti.

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ETİKETLER
#körfez
#abd
#iran
#trump
#yaptırımlar
#Nükleer Program
#İran-İsrail Gerilimi
#Dünya
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