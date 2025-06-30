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 | Berrak Arıcan

ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını

ABD, İran saldırısının ardından Hint Okyanusu'ndaki stratejik üssünü B-52 bombardıman uçakları, F-15'ler ve yakıt tankerleriyle doldurmaya başladı.

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ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını
KAYNAK:
Newsweek
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 15:43

ABD Hint Okyanusu'ndaki stratejik üssü Diego Garcia'ya yığınak yaptı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçakları, F-15'ler ve yakıt tankerleri, bölgeye konuşlandı. Uydu görüntüleri bu durumu ortaya çıkardı. Zamanlama ise dikkat çekti.

ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

ABD bu hamlesini, İsrail ve İran saldırılarına dahil olup, Tahran'ın nükleer tesislerini bombaladıktan sonra gerçekleştirdi.

Newsweek'in haberine göre, Hint Okyanusu'nda yığınak yapılan askeri üs ise stratejik açıdan oldukça önemli, Ortadoğu’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alıyor.

ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını

Uydu görüntüsüne göre, Diego Garcia’da dört adet B-52 stratejik bombardıman uçağı, altı adet F-15 savaş uçağı ve altı adet KC-135 havadan yakıt ikmal uçağı konuşlandı. Üs, İran'a yaklaşık 3 bin 500 kilometre, Güney Çin'e ise 4 bin 800 km uzaklığında.

İRAN'A SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

ABD İran'ı vurduğu uçaklarla stratejik üssünü donattı! Uçak ve yakıt yığını

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

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