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 | Berrak Arıcan

İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi

İranlı yetkililerin telefon görüşmesi sızdı. ABD basını telefon görüşmesini servis etti ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda hedefledikleri kadar zarar veremedikleri ortaya çıktı.

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İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 09:07

İran ve İsrail arasında 12 gün süren saldırılar, ABD'nin de İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından son buldu. ABD, İran'ın nükleer tesislerinin 'yıkıcı' bir şekilde zarar gördüğünü açıkladı ve amaca ulaşıldığını belirterek saldırılara son verdirdi. Fakat ABD basınından The Washington Post gazetesinin servis ettiği gizli bir telefon görüşmesi bunun tam tersi olduğunu ortaya çıkardı.

İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi

''ABD BEKLENENDEN DAHA AZ ZARAR VEREBİLDİ''

Telefon görüşmesinde İranlı yetkililer, ABD saldırılarını ele aldı ve açıklandığı gibi büyük bir zararın olmadığı belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırılan haberde, İranlı yetkililer, ABD'nin nükleer tesislere saldırısının beklenenden daha az zarar verdiğini konuştu.

İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi

TRUMP YÖNETİMİ YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a saldırıların ardından neredeyse her açıklamasında Tahran'ın nükleer programını birkaç ay geriye götürdüğünü hatta tesislerin imha edildiğini ifade etmişti. Trump yönetimi, sızdırılan İranlı yetkililerin görüşmelerini yalanlamadı fakat saldırıların sonuçları hakkında kısmın yalan olduğunu öne sürdü.

İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi

BEYAZ SARAY: SAÇMALIK, NÜKLEER PROGRAMLARI BİTTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''bağlam dışı sızıntıları yayınlayarak insanların suç işlemesine yardım etmesinin utanç verici olduğunu'' söyledi. Levitt, ''İsmi verilmeyen İranlı yetkililerin yerin metrelerce altında ne olduğunu bildiği düşüncesinin saçmalık olduğunu, İran’ın nükleer programının bittiğini'' öne sürdü.

İranlı yetkililerin konuşması sızdı! ABD'den yalanlama geldi

ABD'li bir başka yetkili ise ''İsmi verilmeyen İranlı yetkililer arasındaki tek bir telefon görüşmesi, tüm kanıtları hesaba katan, birden fazla kaynak ve yöntem kullanan bir istihbarat değerlendirmesi ile aynı şey değildir'' ifadelerini kullandı.

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#abd
#saldırı
#İsrail
#iran
#propaganda
#sızıntı
#Nükleer Tesisi
#Dünya
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