ABD, İran'ın can damarına saldırdı! Trump: Hark adasını vurduk

ABD ordusu, İran'ın en büyük petrol terminali olan Hark Adası'na saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, "Az önce, benim talimatımla, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu tarihinin en güçlü bombalama saldırılarından birini gerçekleştirdi ve Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefleri tamamen yok etti." açıklamasını yaptı.

Adadaki petrol altyapısını özellikle hedef almadıklarını söyleyen Trump, "Ancak Hürmüz Boğazı’nda gemilerin geçişine müdahale olursa bu kararı yeniden değerlendireceğim."

ABD Başkanı Trump, ABD donanmasının "yakın bir zamanda", Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi ancak kesin bir zaman belirtmedi.

"ABD VE İSRAİL'İN İRAN'DAKİ HEDEFLERİ FARKLI"

"İsrail'in, İran'a saldırıları sona erdirme konusunda ABD ile aynı düşünüp düşünmediği" konusundaki bir soruya yanıt veren Trump, "Sanıyorum onlar bu konuda biraz farklı olabilir. Sonuçta farklı ülkeleriz." dedi.

SAVAŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?

"İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği" konusunu da değerlendiren ABD Başkanı, bu konuda kesin bir takvim paylaşmayacağını, ancak aklında bir zaman çizelgesi olduğunu ve saldırılara gerektiği müddetçe devam edebileceklerini belirtti. Trump, "Planladığımız takvimin çok önündeyiz." dedi.

İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, "İran şu anda kötü bir durumda." ifadesini kullandı.

"ASIL HEDEF HARK ADASI" İDDİASI

İngiliz basınından The Telegraph, ABD'nin asıl hedefinin İran'ın ham petrol ihracının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği Hark Adası'nı ele geçirmek olduğu öne sürmüş, Trump'ın bu şekilde İran'daki ekonomik krizi derinleştirip rejimi devirmeyi hedeflediği iddia edilmişti.

İran’ın ana karasına 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri. Adanın günlük 7 milyon varil petrol depolama kapasitesi olduğu belirtiliyor.