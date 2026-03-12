Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

İran'ın en büyük petrol terminali olan Hark Adası'na saldırı ihtimaline karşı İran çok sert uyarılarda bulundu. ABD ve İsrail'e mesajı önceden veren İran, Hark Adası'na saldırıda Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 15:05

ve 'in, 'a yönelik saldırıları devam ederken son günlerde Hark Adası'na saldırı ihtimali Tahran'ı ön uyarılar yapmaya sevk etti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarından herhangi birine saldırı yapılması halinde "'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını" söyledi.

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

0:00 132
HABERİN ÖZETİ

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran adalarına yönelik saldırı ihtimali üzerine, Hark Adası'na saldırı düzenlenmesi durumunda Basra Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacaklarını ve Amerikan askerlerinin kanının Trump'ın kişisel sorumluluğunda olduğunu belirtti.
ABD basınında Hark Adası'nın Washington'un olası askeri hedefleri arasında tartışıldığı belirtiliyor.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran adalarına herhangi bir saldırının tüm kısıtlamaları alt üst edeceğini söyledi.
İsrailli gazeteci Barak Ravid, ABD yönetiminin Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazdı.
İran ve ABD-İsrail arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatıldığı ve İran'ın da bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdiği belirtildi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü ve İranlı yetkililere göre ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Kalibaf, mesajında, ABD'nin İran'ın ana petrol ihraç terminali sayılan Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenleyeceğine dair haberlere değindi.

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

''KÖRFEZ İŞGALCİLERİN KANIYLA SULANIR''

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şunları kaydetti:

"Vatan ya da ölüm! İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Fars (Basra) Körfezi'ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız. Amerikan askerlerinin kanı Trump'ın kişisel sorumluluğundadır."

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

ABD basınında son günlerde yer alan haberlerde, Hark Adası'nın Washington'un olası askeri hedefleri arasında tartışıldığı belirtiliyor. ABD'li yetkililerin, İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği bu stratejik adaya yönelik "abluka, saldırı veya ele geçirme" seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Axios'ta 7 Mart'ta yayımlanan ve ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Hark Adası'nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran, Hürmüz Boğazı'nda tetikte bekliyor: ABD tankeri vuruldu, yeni mesaj verildi
İsrail'in isteği olan İran rejiminin değişmesi mümkün mü? ABD istihbaratı incelemeleri
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#Basra Körfezi
#Hark Adası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.