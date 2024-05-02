ABD, İsrail'e Refah şartı koydu: Başka türlü saldırıyı desteklemiyoruz

02 May 2024 09:58 - Güncelleme : 02 May 2024 10:35

ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

ABD, yeni yaptırımları sıraladı! Listede Türkiye de var

İsrail, Refah'a saldırı konusunda ısrarını sürdürürken ABD'den bir kez daha ret cevabı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sivilleri koruyacaklarına yönelik bir plan oluşturulmadan ABD'nin harekatı desteklemeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Blinken, "Refah'ta sivillerin zarar görmeyeceğini garanti altına alan bir plan görmeden kapsamlı bir askeri operasyonu destekleyemeyiz ve desteklemeyeceğiz. Böyle bir plan da görmedik" dedi.

Refah'a saldırı olmadan da Hamas ile mücadelenin yolu olduğunu söyleyen Blinken, "Refah'a yönelik kapsamlı askeri operasyon başlatmadan Hamas sorunu ile mücadele etmenin yolları var, bize göre daha iyi yollar var" dedi.

Netanyahu ise iki buçuk saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin tavrına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) "saldırının bir trajediye" yol açabileceği uyarısına rağmen Refah'a yönelik harekatı gerçekleştireceklerini yineledi.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINACAK YERLERİ KALMADI

Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılar nedeniyle güneyde bulunan Refah'a en az 1,9 milyon Filistinli sığındı. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

CAN KAYBI 35 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.