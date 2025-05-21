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 | Berrak Arıcan

ABD istihbaratı işaretleri sıraladı: İsrail, İran'a saldırı için hazırlanıyor

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemek için hazırlık yaptığını, nükleer tesislerin hedef alınacağını öne sürdü.

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ABD istihbaratı işaretleri sıraladı: İsrail, İran'a saldırı için hazırlanıyor
KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:14

ABD basınından CNN International, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı için hazırlandığını yazdı. ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail'de askeri hareketliliğin arttığı, bu durumun 'yakın bir saldırı' işareti olduğu belirtildi.

ABD istihbaratı işaretleri sıraladı: İsrail, İran'a saldırı için hazırlanıyor

İSRAİL SALDIRI İÇİN 'AKTİF PLANLAMA SÜRECİNDE'

İsrail'in hava tatbikatlarını tamamladığına dikkat çekilen haberde, ABD'li yetkililerin bu askeri hazırlığın olası bir operasyonun habercisi olabileceğini ifade ettikleri belirtildi. Haberde, İsrail yönetiminin henüz nihai bir karar vermediği, ancak “aktif planlama sürecinde” olduğu vurgulandı.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALAMAZSA İSRAİL'İ DEVREYE SOKABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerden sonuç alamaması durumunda İsrail'in devreye girebileceği ifade edildi.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin diplomatik çözümden yana olduğunu belirterek, ''Ancak, birçok kez altını çizdiğimiz gibi çok net bir kırmızı çizgimiz var. %1’lik zenginleştirme kapasitesine bile izin veremeyiz'' dedi.

ABD istihbaratı işaretleri sıraladı: İsrail, İran'a saldırı için hazırlanıyor

Fakat İran şu anda uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştiriyor. Bu oranın silah yapımı için gereken yüzde 90 seviyesine oldukça yakın olduğunun altı çiziliyor.

İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE ISRARCI

İran ise ABD'nin 'sıfır zenginleştirme' talebini 'gerçek dışı' olarak nitelendiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve anlaşma olsun ya da olmasın uranyum zenginleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD istihbaratı işaretleri sıraladı: İsrail, İran'a saldırı için hazırlanıyor

Arakçi, “Bazı Amerikan yetkililerinin açıklamaları müzakere gerçeklerinden tamamen kopuk. Bu söylemler çözüm değil, çıkmaz üretir” ifadelerini kullandı.

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