ABD jetleri hareketlendi! 51. Bölge'ye gizemli uçuşlar: 2025 yılı işaret ediliyor

ABD'nin Nevada çölünde yer alan ve dünyanın en gizemli yerlerinden biri olarak görülen 51. Bölge, yıllardır UFO'lar, gizli askeri teknolojiler ve dünya dışı varlıklarla ilişkilendiriliyor. Komplo teorilerinin merkezi haline gelen bölge, şimdi ise ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üç jetin bölgeye uçmasıyla gündeme geldi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait üç jet, geçtiğimiz günlerde Nevada eyaletindeki dünyanın en gizemli yerlerinden biri kabul edilen 51. Bölge’ye iniş yaptı. Uçuş takip sistemleri tarafından tespit edilen bu hareketlilik, bölgeyle ilgili komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, bu jetler, gizli bölgelerde görev yapan Savunma Bakanlığı personelini ve askeri yetkilileri taşıyan Janet filosunun bir parçası olarak görülüyor.

Beyaz gövdeli ve kırmızı çizgili bu özel jetler, Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havaalanı’ndan kalkarak kısa süre içinde 51. Bölge’ye ulaştı.

Verilere göre gizli uçuşlardan ilki, Janet 33, ABD saatiyle 07:09’da havalandı ve 07:24’te iniş yaptı. Ardından Janet 32, sabah 09:38’de kalkış yaparak 09:56’da indi. Son olarak Janet 46, öğleden sonra 14:11’de havalanarak 18 dakika sonra iniş gerçekleştirdi.

EN AZ 18 UÇUŞ

Uçuş takip sistemleri, son günlerde bu güzergahta yoğun bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor. ADS-B Exchange verilerine göre, 20 Şubat’tan bu yana Las Vegas’tan 51. Bölge’ye en az 18 Janet jetinin uçtuğu tespit edildi.

Bölgenin ABD Hava Kuvvetleri tarafından son derece gizli askeri projeler için kullanıldığı biliniyor. Geçmişte burada U-2 casus uçakları ve diğer deneysel hava araçları test edildi. Ancak bazı komplo teorilerine göre 51. Bölge, dünya dışı teknolojilere ve düşen UFO’lara ev sahipliği yapıyor.

"2025 YILINA KADAR HİÇBİR ŞEY ANLATAMAM"

Ünlü havacılık gazetecisi Jim Goodall, 1990’larda yaptığı bir röportajda, 51. Bölge’de ‘George Lucas’ı kıskandıracak’ düzeyde gizli teknolojiler geliştirildiğini söylemişti.

Goodall’ın iddiasına göre, orada çalışan bir yetkili ona, “2025 yılına kadar hiçbir şey anlatamam” dedi. Bu tarih, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın hükümet sırlarının 25 yıl sonra gizliliğinin kaldırılmasına ilişkin kararnamesine işaret ediyor olabilir.

Bazı uzmanlara göre, 1990’lardan kalma birçok gizli projenin önümüzdeki yıl kamuoyuna açıklanması mümkün. Ancak Goodall, güvenlik önlemlerinin son yıllarda kat kat arttığını ve 51. Bölge’nin sırlarını daha uzun süre saklayabileceğini öne sürüyor.

Nevada çölünün derinliklerindeki bu gizemli üste neler olup bittiği hala büyük bir sır. Ancak uçuş takip verileri ve eski yetkililerin açıklamaları, dünya dışı teknolojilerle ilgili spekülasyonları canlı tutmaya devam ediyor.