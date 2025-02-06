ABD-Kanada sınırında yasa dışı göçmen krizi: 1 kişi öldü 15 kişi tutuklandı

06 Şubat 2025 10:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:50

ABD'den Kanada'ya yasa dışı girmeye çalışanlar kontrol için durdurulduğunda sınırda hareketli anlar yaşandı. Kaçmaya çalışan bir kişi vurularak öldürüldü, 15 kişi ise tutuklandı.

Zelenskiy ülke ismi vererek açıkladı: Putin bir ülkeyi daha savaşa çekecek!

Zelenskiy ülke ismi vererek açıkladı: Putin bir ülkeyi daha savaşa çekecek!

ABD ile Kanada sınırı yasa dışı bir şekilde sınırı geçmeye çalışanlar nedeniyle hareketleri anlara sahne oldu. Kanada Kraliyet Atlı Polisi Komiser Yardımcısı Lisa Moreland düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda ABD'li bir kişinin sınırdaki Montana eyaleti ile Alberta eyaletini birbirine bağlayan Coutts Giriş Limanı'ndan Kanada'ya girdiğini söyledi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Yasa dışı giriş yapan kişinin kontrol için durdurulduğunda kaçmaya çalıştığını belirten Moreland, ABD vatandaşı şahsın görevliler tarafından silahla vurularak yaralanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Moreland, ABD sınır devriye görevlilerinin ihbarı üzerine Coutts yakınlarında 9, 14 Ocak'ta da Kanada'nın orta kesimlerindeki Manitoba'da 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

SERT HAVA ŞARTLARINA ALDIRMIYORLAR

Yakalanan şahısların farklı milletlerden olduğunu kaydeden Moreland, soğuk Kanada kışına hazırlıklı olmadıklarını ve herhangi bir fentanil bulunmadığını söyledi. Moreland, Manitoba'da tutuklanan 6 kişi için, "Şapkaları, eldivenleri ya da normalde Kanada kışında görebileceğimiz herhangi bir şeyleri yoktu" dedi. Komiser Yardımcısı Moreland, insanların eksi 20 ila eksi 30 derece arasındaki sert hava şartlarında Kanada'ya girmeye çalıştıklarını söyledi.

Gizlilik yasaları nedeniyle yakalanan kişilerin bilgileri açıklanmadı.