Keskin nişancılar hedefe kilitlendi, Gizli Servis harekete geçti: Beyaz Saray'da hareketli anlar

06 Şubat 2025 09:35 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:55

Washington, DC'de bulunan Beyaz Saray'a gizlice girmeye çalışan bir kişi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bir anda çatıdaki keskin nişancılar, siyah giyimli çitlere tırmanmaya çalışan kişiye döndü, hareketli anlar yaşandı.

Washington DC'de hareketli anlar yaşandı. Siyah giyimli bir kişi, Beyaz Saray'ın dışındaki yüksek güvenlik çitine tırmanırken görüldü. Polisler, adamın çitin tepesine doğru ilerlemesini gözlemlerken, Gizli Servis ajanları çite doğru koştu. O esnada çatıdaki keskin nişancılar da harekete geçti ve adamı hedeflerine aldılar.

GİZEMLİ ADAM FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu esnada çite tırmanan adam, üzerindeki çivilere takılıp kaldı ve diğer tarafa geçemedi. Fikrini değiştiren adam aşağı doğru inmeye çalıştığı sırada ise ajanlar yetişti.

Yetkililer, tırmanan kişinin kimliğini ya da Beyaz Saray çitine tırmanma nedenini açıklamadı. Şüphelinin herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı da henüz belli değil.

Öte yandan New York Post'un haberine göre, Beyaz Saray kompleksi üniformalı memurlar, özel ajanlar, görev destek personeli ve gelişmiş koruma sistemleri tarafından korunuyor.